Donald Trump a convocat o reuniune în Situation Room, pe fondul crizei din Strâmtoarea Ormuz

Președintele Trump a convocat sâmbătă dimineață o întâlnire în Situation Room pentru a discuta despre criza reînnoită din jurul Strâmtorii Hormuz și negocierile cu Iranul, potrivit a doi oficiali americani.

Situația cu Iranul se află într-un punct critic, încetarea focului urmând să expire în trei zile și nefiind stabilită o dată finală pentru o nouă întâlnire între negociatorii americani și iranieni.

Anunțul făcut sâmbătă de Iran cu privire la reînchiderea Strâmtorii, precum și la multiplele atacuri ale Iranului asupra mai multor nave de pe calea navigabilă, a venit la mai puțin de 24 de ore după ce Trump a declarat că un acord pentru a pune capăt războiului ar putea avea loc "într-o zi sau două".

Un oficial american de rang înalt a declarat că, dacă nu se va ajunge la un progres în curând, războiul s-ar putea relua în următoarele zile, relatază Axios.

La întâlnirea din Situation Room au participat vicepreședintele Vance - despre care se așteaptă să participe la următoarea rundă de negocieri cu Iranul - secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth și secretarul Trezoreriei Scott Bessent, potrivit unui oficial american.

Șefa de Stat Major a Casei Albe, Susie Wiles, trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, directorul CIA, John Ratliffe, și președintele Statului Major Interarme, Dan Caine, au participat și ei, a declarat oficialul.

Casa Albă a refuzat să comenteze această știre.

Șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, a purtat discuții de mediere între SUA și Iran la Teheran săptămâna aceasta, iar oficialii americani au declarat că Trump a vorbit telefonic cel puțin o dată cu Munir și iranienii.

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a declarat sâmbătă că SUA a prezentat noi propuneri în timpul discuțiilor și că Iranul le revizuiește, dar nu a răspuns încă.

Potrivit unei surse familiarizate cu detaliile discuțiilor, criza reînnoită din Ormuz a apărut după ce părțile au făcut progrese în reducerea decalajelor privind îmbogățirea uraniului de către Iran și stocul său de uraniu îmbogățit.

Într-o declarație adresată reporterilor din Biroul Oval sâmbătă, Trump a spus că Iranul "a devenit puțin drăgălaș... au vrut să închidă din nou Strâmtoarea" și a adăugat ulterior că națiunea "nu ne poate șantaja".

Trump a declarat că SUA încă poartă discuții cu Iranul și a menționat că va ști până la sfârșitul zilei dacă părțile vor merge mai departe cu un acord.

