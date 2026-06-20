Iran închide din nou Strâmtoarea Ormuz, în urma atacurilor Israelului în Liban

Iranul a anunţat sâmbătă că închide din nou Strâmtoarea Ormuz, ca reacţie faţă de atacurile efectuate de Israel în Liban, pe care le consideră o încălcare de către SUA şi Israel a acordului de încetare a focului semnat săptămâna aceasta între Teheran şi Washington, transmit agenţiile internaţionale de presă, citate de Agerpres.

"Strâmtoarea Ormuz va fi închisă traficului maritim (...) Această primă măsură este un răspuns faţă de încălcarea de către inamic a angajamentelor sale", a transmis într-un comunicat comandamentul central Khatam-al Anbiya, ce reuneşte armata iraniană şi Corpul Gardienilor Revoluţiei. "Dacă agresiunea continuă, vor fi planificate şi implementate măsuri suplimentare pentru a constrânge inamicul să-şi respecte obligaţiile", se mai arată în text.

Oprirea luptelor din Liban este o condiţie pentru începerea a 60 de zile de discuţii americano-iraniene

Conform unui punct din memorandumul de înţelegere pentru încheierea conflictului dintre SUA şi Iran semnat săptămâna aceasta, Iranul s-a angajat "să garanteze trecerea în siguranţă a navelor comerciale, fără taxe timp de 60 de zile, între Golf Persic şi Marea Arabiei, precum şi în sens invers. Traficul navelor comerciale va fi reluat imediat" şi va fi restabilit complet în termen de 30 de zile, odată ce Strâmtoarea Ormuz va fi curăţată de mine, precizează documentul.

Articolul continuă după reclamă

Oprirea luptelor din Liban este o condiţie pentru începerea a 60 de zile de discuţii americano-iraniene pentru a rezolva disputele privind programul nuclear al Iranului şi alte probleme spinoase necesare pentru a produce un acord mai durabil, esenţial pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi stabilizarea aprovizionării globale cu petrol.

Da la numai câteva ore după ce un armistiţiu a intrat în vigoare în Liban între Israel şi gruparea militantă susţinută de Iran, Hezbollah, atacurile aeriene şi atacurile cu drone israeliene au ucis cel puţin cinci persoane în sud, sâmbătă, a informat presa libaneză.