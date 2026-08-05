Miza ascunsă a atacurilor ucrainene asupra Wildberries, "Amazonul" Rusiei: Pot provoca o criză bancară?

Atacurile ucrainene asupra depozitelor Wildberries deschid o nouă perspectivă asupra războiului economic dintre Kiev și Moscova. Compania rusă de comerț online, una dintre cele mai mari de pe piață, este vizată într-o strategie despre care oficialii ucraineni susțin că ar putea afecta nu doar lanțurile logistice, ci și sistemul financiar al Rusiei. O analiză realizată de proiectul Riddle Russia și publicată de Meduza examinează cât de real este riscul unei crize și de ce platforma concurentă Ozon nu a fost atacată până acum.

Incendiu la un depozit al retailerului online rus Wildberries din Sankt Petersburg – 24 iulie 2026 - Profimedia

Strategia descrisă de Mihailo Podoliak, consilierul șefului administrației prezidențiale de la Kiev, se bazează pe ideea că prăbușirea financiară a unei companii cu o cifră de afaceri de peste 6 trilioane de ruble ar putea declanșa un efect de domino în economia rusă.

Potrivit acestuia, ar fi afectați sute de mii de vânzători independenți, "oameni din afara politicii care doar încearcă să facă bani". Mai important, pierderile ar putea ajunge la marile bănci rusești, care au acordat credite uriașe companiei. Printre instituțiile menționate se numără Sberbank, VTB, Alfa-Bank și PSB.

Aceeași idee a fost susținută și de Denys Shtilerman, coproprietar al companiei ucrainene Fire Point, producător de drone și rachete. Acesta a afirmat că eliminarea Wildberries și Ozon ar putea afecta sistemul bancar rus, din cauza nivelului ridicat al creditelor acordate acestor companii.

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Totuși, atacarea centrelor logistice ridică probleme din perspectiva dreptului internațional. Spre deosebire de rafinăriile de petrol, care pot fi considerate ținte militare datorită rolului lor în aprovizionarea armatei, centrele logistice ale unor platforme comerciale sunt considerate, în principiu, infrastructură civilă.

Convențiile de la Geneva interzic atacurile asupra obiectivelor civile. Chiar dacă Ucraina susține că depozitele ar fi folosite pentru aprovizionarea industriei militare ruse, în cazurile controversate bunurile civile beneficiază de protecție până la demonstrarea clară a unui rol militar.

Cât de importantă este piața Wildberries?

Spre deosebire de principalul său competitor, Ozon, care este companie listată și publică rapoarte financiare auditate, Wildberries oferă doar parțial informații despre situația sa financiară.

Grupul RWB, care include Wildberries, estimează că volumul total al vânzărilor sale în Rusia și alte piețe va ajunge în 2025 la aproximativ 6,1 trilioane de ruble, cu un profit net de 175 de miliarde de ruble. Cifra reprezintă volumul brut al tranzacțiilor realizate prin platformă (GMV), nu veniturile propriu-zise ale companiei.

Potrivit datelor disponibile, Ozon a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 4,16 trilioane de ruble. Cota sa de piață este estimată la 32%, în timp ce Wildberries ar controla aproximativ 45% din piața comerțului electronic din Rusia.

În ultimii ani, ambele platforme au crescut rapid. Wildberries susține că vânzările sale au crescut de peste șapte ori din 2021, într-un ritm mult mai accelerat decât piața generală de comerț electronic.

Cum a ajutat războiul dezvoltarea Wildberries și Ozon

Platformele de comerț online au devenit printre beneficiarii restructurării economiei ruse după invazia Ucrainei. Plecarea multor branduri occidentale și legalizarea importurilor paralele au transformat marketplace-urile în canale importante pentru distribuția produselor importate din Asia.

În Rusia, Wildberries este comparată uneori cu Amazon, însă unii analiști folosesc o altă asociere: "Cherkizon digital", o referire la o piață cunoscută pentru comerțul informal.

Importurile prin intermediari și metodele de evitare a taxelor au devenit o componentă importantă a comerțului. Potrivit unor estimări, o parte semnificativă din comerțul ruso-chinez trece prin astfel de mecanisme.

Pentru consumatori, sistemul a contribuit la menținerea disponibilității produselor și la limitarea creșterilor de preț după plecarea unor companii occidentale.

În același timp, marketplace-urile au devenit o sursă importantă de venit pentru sute de mii de comercianți. Data Insight estimează că între 500.000 și 700.000 de vânzători activează pe aceste platforme.

Cât de mari sunt datoriile Wildberries?

Expansiunea rapidă a companiei a fost însoțită de investiții masive în infrastructura logistică. Wildberries a investit zeci și apoi sute de miliarde de ruble în depozite și centre de distribuție.

Potrivit situațiilor financiare disponibile, compania avea la finalul anului 2025 împrumuturi pe termen scurt de aproximativ 802 miliarde de ruble și datorii pe termen lung de 28 de miliarde de ruble.

Estimările neoficiale indică însă datorii totale care ar depăși 1,3 trilioane de ruble, aproximativ 500 de miliarde dintre acestea fiind asociate cu VTB.

Ozon are o datorie semnificativ mai mică, estimată la aproximativ 291,6 miliarde de ruble.

Ce pagube a suferit Wildberries?

Atacurile cu drone asupra depozitelor Wildberries au afectat mai multe centre logistice importante. Potrivit estimărilor citate de Riddle Russia, peste 15% din spațiile logistice ale companiei ar fi fost pierdute.

Cel mai mare centru logistic al companiei, aflat în apropiere de Moscova, ar fi fost distrus complet.

Costurile de reconstrucție ar putea ajunge la zeci de miliarde de ruble, iar pierderile comercianților ar putea fi și mai mari.

Wildberries susține că depozitele sale dispun de sisteme de protecție, însă dimensiunea foarte mare a acestor facilități le face vulnerabile la atacuri și incendii.

De ce nu a fost atacat Ozon?

O explicație posibilă ține de diferențele de organizare logistică. Wildberries utilizează centre uriașe, unde sunt centralizate recepția, depozitarea și sortarea produselor.

Ozon folosește o rețea mai distribuită de centre logistice, ceea ce face mai dificilă perturbarea întregului sistem prin atacuri asupra unui număr redus de obiective.

Această strategie a reprezentat un avantaj operațional pentru Ozon, dar și un cost mai mare de întreținere.

Poate prăbușirea Wildberries să declanșeze o criză bancară în Rusia?

Analiștii consideră puțin probabil ca problemele Wildberries să ducă singure la colapsul sistemului bancar rus. Compania este considerată prea importantă pentru economie pentru a fi lăsată să intre în faliment fără intervenția statului.

Totuși, dificultățile sale pot amplifica problemele deja existente în sectorul financiar rus.

Sberbank a admis că se pregătește pentru o deteriorare a calității creditelor acordate marketplace-urilor și pentru creșterea rezervelor destinate acoperirii eventualelor pierderi.

Astfel, atacurile asupra infrastructurii Wildberries nu reprezintă doar o lovitură asupra unei companii comerciale, ci pot deveni un test pentru reziliența economiei ruse și a sistemului său financiar.