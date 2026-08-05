Sunt zile de post şi de rugăciune pentru creştinii ortodocşi. Iar cel mai important moment al acestei perioade este Schimbarea la Față a Domnului, sărbătoare care are loc mâine, pe 6 august. Este, de asemenea, şi singura zi din postul Sfintei Marii în care e dezlegare la peşte. Iar oamenii se pregătesc deja, fie în pescării, fie la cherhanalele de la malul mării.

O pescărie din Constanţa. Dacă acum este liniște, comercianții spun că de dimineață a fost aglomerat și se așteaptă ca și mâine dimineaţă să fie cerere.

Hamsia, vedeta cherhanalelor de pe litoral

Pe galantare găsim caras, păstrăv, crap, dar și pește din Marea Neagră - calcan și hamsie. Hamsia este, de altfel, vedeta. În doar o oră s-au vândut aproximativ 100 de kilograme, iar comercianții spun că cei care vor să prindă pește proaspăt ar trebui să vină cât mai devreme.

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Un kilogram de hamsie costă 18 lei, carasul - 17 lei, păstrăvul și crapul - 31 de lei, iar calcanul ajunge la 75 de lei kilogramul. Mâine, creștinii ortodocși sărbătoresc Schimbarea la Față a Domnului, una dintre sărbătorile importante din calendarul ortodox şi este dezlegare la peşte.

Un kilogram de hamsie costă 18 lei, carasul - 17 lei, păstrăvul și crapul - 31 de lei

Este ziua în care este prăznuit momentul în care Iisus Hristos și-a schimbat înfățișarea în fața celor trei apostoli, Petru, Iacov și Ioan, pe Muntele Tabor.