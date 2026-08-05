O bucată uriaşă dintr-o rachetă SpaceX s-ar fi prăbuşit pe Lună. Impactul putea crea un crater de 18 metri

O bucată de aproximativ patru tone dintr-o rachetă SpaceX, rămasă în spaţiu după o misiune din 2025, s-ar fi prăbuşit miercuri pe Lună cu o viteză de aproximativ 8.690 de kilometri pe oră.

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Obiectul făcea parte dintr-o rachetă Falcon 9 a SpaceX, folosită în ianuarie 2025 pentru lansarea spre Lună a unui modul al companiei americane Firefly Aerospace, potrivit The Guardian.

Corpul rachetei urma să lovească suprafaţa Lunii cu o viteză de 5.400 de mile pe oră, echivalentul a aproximativ 8.690 de kilometri pe oră.

Impactul ar fi trebuit să ridice un nor de praf lunar întins pe mai multe mile. Deşi iluminat de lumina Soarelui, acesta ar fi fost dificil de observat cu ochiul liber de pe Pământ.

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Impactul nu a putut fi confirmat imediat de astronomi

Astronomii profesionişti şi amatori care au urmărit evenimentul cu telescoape şi camere performante nu au reuşit să confirme imediat impactul.

Una dintre explicaţii este poziţia în care urma să aibă loc ciocnirea, aproape de marginea vizibilă a Lunii.

NASA estima că impactul ar urma să creeze un crater de aproximativ 18 metri lăţime şi patru metri adâncime şi să arunce în jur praf şi fragmente de rocă.

Potrivit informaţiilor iniţiale, bucata de rachetă urma să lovească craterul Einstein, aflat pe marginea vestică a Lunii, o regiune dificil de observat de pe Pământ.

NASA vrea să studieze locul în care s-ar fi produs impactul

Agenţia spaţială americană a transmis că va căuta oportunităţi pentru a fotografia zona înainte şi după impact.

Datele obţinute i-ar putea ajuta pe cercetători să "înţeleagă mai bine impacturile artificiale şi implicaţiile acestora pentru explorare".

"Impactul nu reprezintă niciun pericol pentru Pământ, iar oamenii de ştiinţă de la NASA intenţionează să colecteze date lunare în urma evenimentului şi să perfecţioneze tehnicile de urmărire a obiectelor din spaţiu", a declarat marţi purtătorul de cuvânt al NASA, Jimi Russell.

Cum a ajuns o bucată de Falcon 9 pe traiectorie de coliziune cu Luna

În mod obişnuit, astfel de componente ale rachetelor, cunoscute drept trepte, reintră în atmosfera Pământului şi ard sau cad în ocean după ce îşi duc încărcătura pe orbita stabilită.

Misiunea din ianuarie 2025, însă, a avut nevoie de mai multă forţă decât misiunile desfăşurate mai aproape de Pământ. Din acest motiv, a doua treaptă a rachetei a rămas în spaţiu, unde a plutit necontrolat alături de miile de alte fragmente de deşeuri spaţiale pe care sateliţii activi trebuie să le evite.

Abia în acest an, astronomii au stabilit că treapta rachetei, care îşi eliminase combustibilul rămas şi nu mai putea fi controlată, se afla pe o traiectorie orbitală ce urma să se încheie pe Lună.

"Ceea ce s-a întâmplat este, în esenţă, că o combinaţie dintre activitatea solară şi forţele gravitaţionale a plasat-o pe o traiectorie către Lună", a declarat Julianna Scheiman, director pentru programele ştiinţifice NASA şi Dragon din cadrul SpaceX.

Astronom: Incidentul scoate în evidenţă problema deşeurilor spaţiale

Bill Gray, creatorul unui program de astronomie folosit pe scară largă şi autorul unui raport publicat în aprilie despre acest posibil impact, consideră că evenimentul ar putea avea o anumită valoare ştiinţifică.

"Acest lucru ar putea prezenta un anumit interes ştiinţific - probabil minor - şi am putea afla câteva lucruri din el", a spus Bill Gray.

"Nu prezintă niciun pericol pentru nimeni, însă scoate în evidenţă o anumită neglijenţă în ceea ce priveşte modul în care sunt eliminate echipamentele spaţiale rămase", a adăugat acesta.

Coliziunile deşeurilor spaţiale cu Luna sunt rare

Astfel de incidente sunt neobişnuite. O treaptă a unei rachete chineze s-a prăbuşit pe Lună în martie 2022, după încheierea unei misiuni lunare de testare.

În 2009, NASA a prăbuşit intenţionat o treaptă de rachetă pe Lună pentru a studia norul de material lunar ridicat în urma impactului.

În ultimii ani, mai multe vehicule spaţiale care ar fi trebuit să aselenizeze în siguranţă s-au prăbuşit. Printre acestea se numără misiunea rusă Luna-25, în 2023, şi modulul Chandrayaan-2 al Indiei, în 2019.

Tot în 2019 s-a prăbuşit şi modulul israelian Beresheet. Printre încărcăturile transportate de acesta se aflau tardigrade, animale microscopice cunoscute pentru capacitatea lor de a supravieţui radiaţiilor şi altor condiţii extreme, care s-ar putea afla încă pe suprafaţa Lunii.

Julianna Scheiman a precizat că NASA şi SpaceX discută despre modalităţi prin care astfel de impacturi lunare să poată fi prevenite în viitor.