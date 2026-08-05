Criza energetică a devenit o luptă cu emoţii, de la zi la alta. Operaţiunile de pe Dunăre nu fac altceva decât să amâne oprirea totală a Centralei de la Cernavodă. În cele din urmă, sistemul stă la mâna naturii.

Detonarea stâncii Petroaia şi scufundarea barjelor, lucrări care au loc chiar în aceste zile, au asigurat încă 2-3 zile de funcționare a reactorului 2. Practic, debitul Dunării la Cernavodă a crescut cu 4 centimetri. Directorul centralei a transmis că dacă barjele vor reuşi devierea cursului spre Dunărea Veche, mai câştigăm până la 7 zile de funcţionare. Altfel, reactorul 2 va fi oprit.

Dacă informațiile de marţi se preconiza că procesul de scufundare va începe miercuri dimineață, la ora 10, fiind mutat ulterior pentru ora 14, procesul nu a început nici la ora 16. La fața locului, muncitorii se chinuiesc să încarce cea de-a patra barjă. În acest moment nu au suficientă piatră, din imaginile surprinse de drona Observator.

Barja este umplută doar pe jumătate, nu au suficientă piatră din detonarea care a avut loc luni, așa că sparg la suprafață roca cu excavatoarele. Se creionează tot mai mult ipoteza amânării operațiunii de scufundare de miercuri.

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Ceea ce se poate spune cu certitudine este că singurele informații sugerează discuții aprinse legate de faptul că sunt foarte importante condițiile de siguranță ale oamenilor care vor fi implicați în acest demers, în această operațiune extrem de dificilă de scufundare a celor patru barje. Din partea hidrologilor vin în continuare aceleași mesaje stricte: seceta continuă în următoarele două săptămâni, așadar, cel mai probabil, centrala nucleară de la Cernavodă va fi închisă integral în următoarele zile.