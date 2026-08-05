SURSE: PSD negociază un guvern politic cu UDMR şi liberalii anti-Bolojan. Grindeanu sau Nazare, premier

PSD negociază formarea unui guvern cu UDMR, aripa anti-Bolojan din PNL, minorități, grupurile parlamentare PACE, UpR și restul suveraniștilor, au declarat surse de la vârful partidului pentru Observator.

Surse din PSD spun că ar fi "foarte aproape" să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui Guvern politic cu UDMR și restul suveraniștilor, dar fără AUR.

Care ar fi variantele de premier

În ceea ce privește poziția de premier, aceasta ar putea ajunge la liderul partidului, Sorin Grindeanu, dar este luată în calcul și varianta unui premier independent, au mai spus sursele de la vârful PSD.

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Ar putea fi vorba de Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, sau de un alt nume din zona economică, care să fie agreat cu președintele Nicușor Dan. Dacă nu va fi premier, Nazare ar urma să rămână ministru de Finanțe.

Varianta unui Guvern cu premier independent, adică nu cu Sorin Grindeanu șef al Executivului, ar fi mai ușor de susținut pentru cei din UDMR, au mai spus sursele citate.

Social democraţii se aşteaptă să fie chemaţi la Cotroceni săptămâna viitoare

Săptămâna viitoare ar urma să aibă loc discuții informale la Cotroceni. Social-democrații, spun sursele citate, se așteaptă să fie chemați de președintele Nicușor Dan.

La discuții, PSD ar urma să îi prezinte preşedintelui atât formula de guvernare, cât și voturile pe care se bazează.

Liberalilor din aripa anti-Bolojan ar urma să li se ofere ministere în Guvern, în timp ce cei de la PACE și UpR ar putea primi, la negocieri, funcții de secretari de stat sau prefecți.

Social-democrații se așteaptă ca în PNL să înceapă iar atacul la adresa lui Ilie Bolojan, dacă UDMR și cei din tabăra anti-Bolojan vor anunța că susțin un Guvern cu PSD.

Varianta unui Guvern PSD-AUR, puțin probabilă

Varianta unui Guvern PSD-AUR e puțin probabilă în acest moment. În ciuda colaborarii din Parlament, unde cele doua partide şi-au sustinut reciproc amendamentele, liderii PSD consideră că o Coaliţie de guvernare cu partidul lui George Simion nu ar avantaja PSD în acest moment.

Social democraţii se tem că, în acest caz, electoratul PSD ar migra către AUR înainte de alegerile din 2028.