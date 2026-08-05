Perez Hilton, la spital după ce și-ar fi provocat răni într-un live pe TikTok. Urmăritorii au alertat poliţia

Bloggerul și podcasterul american Perez Hilton, în vârstă de 48 de ani, a fost transportat la spital după ce poliția din Miami-Dade a intervenit la locuința sa, în urma unor sesizări potrivit cărora acesta ar fi transmis în direct pe rețelele sociale gesturi de autovătămare. Autoritățile au anunțat că persoana vizată a fost găsită în siguranță și preluată de echipele medicale.

Polițiștii au fost chemați marți la locuința din zona Miami după ce au primit informații despre o persoană "care transmitea live pe rețelele sociale acte de autovătămare", relatează NBC News.

Declarația transmisă de Biroul Șerifului din Miami-Dade a venit ca răspuns la o solicitare privind situația lui Perez Hilton, însă autoritățile nu i-au menționat numele în comunicat.

Perez Hilton a fost transportat la spital

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Într-o declarație ulterioară, autoritățile au precizat că persoana a fost "recuperată în siguranță" și transportată de echipajele Miami-Dade Fire Rescue la un spital din zonă, unde primea îngrijiri medicale.

Polițiștii au discutat și cu membrii familiei aflați la fața locului. Aceștia au confirmat că persoana se afla singură în locuință înainte de intervenția autorităților.

Imaginile transmise pe TikTok au provocat îngrijorare în rândul celor care urmăreau transmisiunea, iar unii dintre utilizatori au încercat să obțină informații care să le permită să alerteze autoritățile. Platforma a eliminat ulterior videoclipul.

Imagini filmate în cartierul în care locuiește Hilton și difuzate de NBC South Florida au surprins mai multe mașini ale șerifului, iar o stradă fusese delimitată cu bandă de protecție.

Ce spun reprezentanţii bloggerului

Cei doi directori executivi ai Golden Artists Entertainment, compania de management care îl reprezintă pe Perez Hilton, au transmis marți seară că sunt la curent cu situația.

"Suntem la curent cu materialele îngrijorătoare care circulă online și care îl implică pe clientul nostru, Perez Hilton", au transmis reprezentanții companiei.

Dante Rusciolelli și Rebekah Kochan au precizat că nu reușiseră, la acel moment, să ia legătura direct cu el.

"În acest moment, nu am reușit să luăm legătura direct cu el, în ciuda eforturilor noastre continue de a-l contacta. Principala noastră preocupare este sănătatea și starea de bine a lui Perez, precum și starea de bine a familiei sale", au transmis cei doi.

Perez Hilton se mutase recent înapoi la Miami

Perez Hilton, pe numele său real Mario Lavandeira, a devenit cunoscut la începutul anilor 2000 prin intermediul site-ului său dedicat celebrităților, unde comenta frecvent gafele și problemele cu legea ale vedetelor.

Hilton are trei copii născuți cu ajutorul unor mame surogat. Într-un videoclip publicat pe Instagram pe 17 iunie, acesta anunțase că familia sa urma să se mute înapoi la Miami, după trei ani și jumătate petrecuți în Las Vegas.

"Dumnezeu mi-a spus să mă mut la Miami", spunea Hilton în acel videoclip, în care vorbea și despre o internare recentă în spital.

Într-o înregistrare ulterioară, Hilton și copiii săi și-au exprimat entuziasmul în legătură cu mutarea.

"Manifestăm abundență, manifestăm familie, liniște, momente frumoase. Manifestăm sănătate, sănătate bună - asta este cel mai important", spunea el.

De la blogul despre celebrități la propriul podcast

Pe lângă site-ul său, Perez Hilton și-a extins prezența online prin "The Perez Hilton Podcast with Chris Booker", unde cei doi discută cele mai recente știri și zvonuri din lumea celebrităților.

În 2010, Hilton declara că va renunța la atacurile și comportamentul de tip bullying de pe site-ul său, în cadrul eforturilor sale de a descuraja hărțuirea în rândul adolescenților.

"Vreau cu adevărat să fac parte din soluție, nu din problemă", spunea el atunci, într-o apariție la emisiunea "Ellen", realizată de Ellen DeGeneres.