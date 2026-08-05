Scufundarea celor 4 barje ar putea fi amânată. Motivul pentru care operaţiunea poate fi decalată - surse

Patru barje ar putea fi scufundate în apele Dunării, miercuri, pentru a facilita direcţionarea debitului către Centrala Nucleară de la Cernavodă. Specialiştii afirmă că, după dislocarea stâncii Pârjoaia, s-a obţinut iniţial o stabilizare a nivelului apei, mai exact o stopare a scăderii acestuia, iar apoi o uşoară creştere, cu doi centimetri.

Patru barje vor fi scufundate azi în Dunăre pentru a creşte debitul apei spre Centrala de la Cernavodă - Arhivă

UPDATE: Scufundarea barjelor, programată pentru astăzi la ora 14:00, ar putea fi amânată, potrivit Antena 3 CNN. Curenţii foarte puternici din zonă îngreunează operaţiunea şi se analizează dacă operaţiunea va mai avea loc în cursul zilei de azi.

Miercuri, 5 august, va avea loc scufundarea celor patru barje, două încărcate la locul dislocării stâncii Pârjoaia, pe Dunărea Veche, şi două aduse de la Galaţi. Două excavatoare de 35 şi 60 de tone echipate cu picon au fost trimise în zonă, utilajele spărgând mecanizat în zona exploziei, iar materialul a fost încărcat în barjele care vor fi scufundate.

Militarii au realizat, luni, o nouă detonare a stâncii Pârjoaia

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"După 14.00 se estimează că va avea loc scufundarea barjelor. Până la acea oră (14.00) se va încărca ultima barjă", au precizat oficialii Apele Române. Marţi după-amiază, specialiştii anunţau că "nivelul Dunării în zona Cernavodă este staţionar, în urma dislocării stâncii obţinându-se iniţial o stabilizare (în sensul stopării scăderii nivelului cu 2 cm/zi), iar apoi o uşoară creştere cu 2 centimetri".

Marţi dimineaţă, specialiştii de la Apele Române au amintit că prognoza de la Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor indică o scădere pe zi cu 2-3 cm, ajungând în 9 august la -233 cm (adică în 6 zile ar fi scăzut cu 15 cm). "Operaţiunile de intervenţie de la faţa locului au o complexitate deosebită, scopul final fiind acela de a dirija o parte din debitul Dunării de pe braţul Bala spre Dunărea Veche, mai exact de a reuşi creşterea nivelurilor Dunării cu până la 10-12 cm", au arătat ei.

Militarii au realizat, luni, o nouă detonare a stâncii Pârjoaia, pentru a se putea devia debitul Dunării pe braţul Dunării Vechi, pentru a alimenta Centrala Nucleară de la Cernavodă. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că operaţiunea a fost un succes. El a menţionat că, potrivit calculelor iniţiale, "joi în cel mai fericit caz, Centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită". "O zi de funcţionare suplimentară a Centralei de la Cernavodă e de vreo trei ori mai eficientă financiar decât costurile acestor operaţiuni", a adăugat el. Specialiştii de la Apele Române afirmau că se estimează că, până miercuri dimineaţă, cele 4 barje vor fi scufundate, pentru a redirija debitul Dunării.

Creşterea nivelului apei a fost salutată şi de către ministrul Apărării Radu Miruţă. "Veşti bune: la Centrala Nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2 cm faţă de ziua trecută. Ţinând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2 cm, putem spune că operaţiunea de ieri a adus un câştig net de cel puţin 4 cm, adică alte 2 zile de funcţionare în plus doar din etapele de până acum. Felicitări, ANAR, pentru soluţie!", a scris ministrul pe Facebook.

Unitatea 1 a CN Cernavodă a fost oprită în săptămâna trecută, reducând producţia internă de energie cu 10%, în condiţiile unui consum ridicat din cauza caniculei. Scăderea debitelor pe Dunăre aduce riscul închiderii şi Unităţii 2 a centralei, cu efect semnificativ asupra producţiei interne.