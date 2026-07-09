Trump s-a temut că va fi atacat de Iran și a schimbat avioanele în UK la întoarcerea de la summitul NATO

Donald Trump a schimbat avioanele la întoarcerea din Turcia, făcând o oprire în Marea Britanie pentru a trece de la vechiul Air Force One la noul Boeing 747 făcut cadou de Qatar. Oficial, președintele american a susținut că noua aeronavă urma să fie prezentată militarilor americani de la baza britanică Mildenhall. Potrivit The New York Times, însă, schimbarea ar fi fost cerută de Secret Service ca măsură de precauție, pe fondul reluării atacurilor cu Iranul, și ridică întrebări privind nivelul real de securizare al noului avion prezidențial.

Președintele SUA Donald Trump a făcut, la întoarcerea de la summitul NATO din Ankara, o oprire la o bază aeriană din Regatul Unit, unde a schimbat avioanele. A plecat din Turcia la bordul vechiului Air Force One, nu cu Boeingul 747 donat de Qatar, cu care s-a deplasat la summit.

Liderul de la Casa Albă a scris pe Truth Social că a ales vechea aeronavă "de dragul vremurilor trecute" și pentru ca noul avion să poată decola mai devreme să facă escală la bazele militare americane din UK, pentru a-l arăta trupelor, deoarece este "magnific".

Întrebat dacă amenințarea unui asasinat l-a determinat să schimbe avionul la plecarea din Turcia, Trump nu a oferit un răspuns direct, dar a recunoscut existența unei posibile amenințări, relatează Reuters.

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Surse citate de New York Times spun că recomandarea să schimbe avionul a venit chiar de la Secret Service, din cauza reluării atacurilor din Iran. Nu ar fi existat o amenințare concretă, dar, în contextul noilor lovituri dintre SUA și Iran, serviciile de protecție au preferat avionul vechi, considerat mai sigur.

Mai mulți oficiali și experți au pus la îndoială pregătirea avionului donat de Qatar pentru a putea fi folosit ca avion prezidențial. În ciuda unor ample transformări și modificări, acesta nu ar avea toate sistemele de apărare ale vechiului Air Force One.

Controversatul Boeing primit cadou a intrat oficial în serviciu pe 1 iulie și este considerat o soluție de tranziție de la aeronavele Boeing îmbătrânite, folosite pe post de Air Force One în ultimii 36 de ani.

Imaginile analizate de Associated Press la începutul lunii arată că avionul donat de Qatar nu este echipat cu o parte dintre sistemele de detectare a rachetelor și de contramăsuri instalate pe vechile aeronave prezidențiale din perioada Războiului Rece. Cele două avioane prezidențiale Boeing noi, a căror livrare a fost întârziată mai mulți ani, ar urma să ajungă cel mai devreme în 2028.

Trump a ajuns marți la Ankara cu avionul qatarez modernizat, prima călătorie în străinătate pentru aeronavă. După sosirea sa, conflictul cu Iranul s-a reaprins. Statele Unite au lansat marți și miercuri o serie de atacuri împotriva Iranului, în timp ce Trump și liderii NATO se aflau la aproximativ 1.600 de kilometri distanță de Iran, la Ankara.

La plecarea de la Ankara cu vechiul Air Force One, Trump s-a îmbarcat neobișnuit de repede, înainte ca jurnaliștii care călătoreau cu el să-l poată urmări sau fotografia urcând pe trepte, așa cum fac de obicei. Celor aflați la bord li s-a cerut, de asemenea, să tragă jaluzelele înainte de decolare.

Avionul a aterizat la Mildenhall, Marea Britanie, târziu miercuri noaptea, apoi Trump s-a urcat în noul avion pentru a se întoarce la Washington. După plecare, Trump le-a spus reporterilor că cel mai probabil li s-a cerut să tragă jaluzelele, deoarece se aflau "într-un avion periculos" din cauza amenințării reprezentate de Iran.

Vechiul Air Force One este echipat cu un sistem capabil "să orbească" o rachetă antiaeriană care se apropie, dar și cu contramăsuri radar de tip "chaff", care pot devia rachetele. Nu este clar ce dotări de securitate are noul avion qatarez.

Oficiali din industrie și din Pentagon au declarat că o modernizare amplă ar fi putut costa până la 1 miliard de dolari și ar fi trebuit să dureze aproape doi ani, față de un an cât a durat în realitate. La o audiere în Congres, secretarul Forțelor Aeriene a estimat că modificările au costat "cel mai probabil până la 400 de milioane de dolari".