"Noua axă a răului": Planurile militare secrete ale Rusiei și Chinei includ "distrugerea" sateliţilor Starlink

Rusia și China au dezvoltat în ultimii ani o cooperare militară mult mai amplă decât au recunoscut public, care include proiecte comune de armament, instruirea unor militari ruși în China și chiar discuții despre doborârea sau distrugerea sateliţilor Starlink ai lui Elon Musk, potrivit unei investigații realizate de Der Spiegel, The Insider și Le Monde pe baza unor documente secrete, ale regimurilor de la Moscova și Beijing. Dezvăluirile aruncă în aer poziția de neutralitate revendicată de Beijing în războiul din Ucraina.

Revista germană DER SPIEGEL dezvăluie, într-o anchetă intitulată "Noua axă a răului", că Rusia și China lucrează la dezvoltarea unui "sistem de apărare antiaeriană și antirachetă de nouă generație", la capabilităţi de drone îmbunătățite cu inteligență artificială şi la un plan de a contracara Starlink, sistemul companiei SpaceX, deținută de Elon Musk.

Dezvăluirile provin dintr-o investigație realizată în comun cu cotidianul francez Le Monde și publicația rusă independentă The Insider, cu sediul în Letonia. Documente secrete ajunse în mâinile jurnaliştilor occidentali provin de la o serie de forumuri militare clandestine ruso-chineze.

Cooperarea dintre Moscova și Beijing le permite forțelor ruse să țină pasul cu inovațiile ucrainene, în timp ce China are ocazia să-și testeze produsele în condiții de luptă. Deși amenințarea sancțiunilor occidentale continuă să impună constrângeri asupra parteneriatului lor "fără limite", Rusia și China avansează cu mai multe proiecte comune, iar foști ofițeri militari americani sunt îngrijorați că Washingtonul nu prea pare dispus să-i oprească, scrie The Insider.

Articolul continuă după reclamă

"Noua axă a răului"

Potrivit investigației publicate de revista germană, proiectul de apărare antiaeriană și antirachetă a fost convenit în cadrul unei întâlniri secrete care a avut loc în iunie 2023 între reprezentanți de rang înalt ai statului rus, ai armatei chineze și ai industriei chineze de armament.

Proiectul include "construcția comună a unor instalații de comandă și control pentru rachete lansate de la sol", precum și dezvoltarea unei "rachete ghidate cu manevrabilitate ridicată pentru apărare antiaeriană integrată".

Deși colaborarea dintre Beijing și Moscova se afla într-un stadiu incipient în 2023, inițiativa viza încă de atunci dezvoltarea unui prototip al acestui sistem.

"Au fost create grupuri de lucru și s-a convenit organizarea periodică de videoconferințe. Întâlnirea din 2023 de la Moscova nu a fost prima, după cum arată procesul-verbal. De atunci, reprezentanții ambelor părți au călătorit în mod regulat între Moscova și Beijing", a relatat revista germană.

Sistemul de apărare antiaeriană creat de ruşi şi de chinezi ar fi capabil să "combată proiectile hipersonice în ultima fază a zborului, la o altitudine de până la 40 de kilometri, precum și rachete balistice cu o rază de acțiune de până la 4.000 de kilometri".

DER SPIEGEL mai scrie că Beijingul se pregătește de ani de zile pentru un posibil conflict militar cu SUA în Oceanul Pacific.

Cooperare împotriva Starlink

În ceea ce privește planul "anti-Starlink", documentele arată că "experți chinezi de rang înalt" le-au propus partenerilor ruși, în cadrul unei întâlniri secrete desfășurate în 2023, elaborarea unui răspuns la tehnologia companiei lui Musk, considerată "revoluționară" pe câmpul de luptă.

În fața acestui "război american de înaltă tehnologie" și a "amenințării Starlink", ar fi necesare "contramăsuri" comune, potrivit unuia dintre documentele citate.

Planul analizează modalități de contracarare a tehnologiei Starlink. "Există indicii că, de atunci, s-a lucrat în continuare la planurile împotriva Starlink", notează săptămânalul german.

Documentele privind operaţiunile "anti-Starlink" includ scenarii de la bruierea şi încetinirea sistemului și chiar "distrugerea sateliților inamici".