Case în apropierea munților, peisaje cu vulcani și cascade, liniște și comunități mici în mijlocul unei naturi spectaculoase. Islanda încearcă să atragă noi locuitori în zonele rurale ale țării, unde mai multe comunități caută soluții pentru a combate depopularea și pentru a susține economia locală.

Islanda caută oameni care să se mute în satele sale de poveste. Sprijin financiar și oportunități - Profimedia

Inițiativele diferă de la o municipalitate la alta și includ forme de sprijin pentru dezvoltarea unor afaceri, proiecte locale, acces la terenuri mai accesibile sau facilități pentru cei care aleg să se stabilească în regiuni mai puțin populate. Potrivit autorităților islandeze, obiectivul acestor programe este consolidarea comunităților din afara zonei capitalei Reykjavik și menținerea serviciilor locale, precum școlile și infrastructura.

Potrivit portalului oficial al guvernului islandez, island.is, există un ajutor de relocare destinat persoanelor care își schimbă domiciliul pentru a ocupa un loc de muncă într-o altă regiune. Sprijinul poate contribui la acoperirea costurilor mutării, în anumite condiții de eligibilitate, și face parte din măsurile prin care Islanda încearcă să încurajeze mobilitatea forței de muncă între regiuni.

Pe lângă sprijinul acordat persoanelor, Islanda investește și în dezvoltarea comunităților rurale. Institutul Islandez pentru Dezvoltare Regională oferă finanțări și împrumuturi pentru proiecte economice în afara marilor orașe, inclusiv pentru dezvoltarea unor afaceri locale și crearea de noi locuri de muncă, potrivit informațiilor publicate pe platforma oficială a instituției.

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Un exemplu este mica municipalitate Tjörneshreppur, din nord-estul Islandei, unde autoritățile locale au primit o finanțare de 248 de milioane de coroane islandeze - aproximativ 1,6 milioane de euro - pentru proiecte legate de efectele scăderii populației. Potrivit postului public islandez RÚV, fondurile sunt destinate dezvoltării comunității și nu reprezintă plăți directe către persoane care se mută acolo.

Interesul pentru revitalizarea zonelor rurale vine în contextul concentrării populației în jurul capitalei. Datele publicate de Statistics Iceland arată că o mare parte din populația țării locuiește în regiunea metropolitană Reykjavik, în timp ce numeroase localități mici se confruntă cu scăderea numărului de locuitori.

Pentru cei atrași de ideea unei vieți în satele islandeze, avantajele sunt legate de stilul de viață: acces la natură, comunități restrânse și posibilitatea de a dezvolta proiecte într-un mediu mai puțin aglomerat. În schimb, viața în aceste regiuni vine și cu provocări - distanțe mari, climă dificilă și mai puține oportunități profesionale față de marile centre urbane.

Cu munți, ghețari, vulcani și sate izolate de o frumusețe aparte, Islanda încearcă să transforme problema depopulării rurale într-o oportunitate: atragerea unor noi locuitori care să contribuie la viitorul comunităților sale.