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Ultima turbină de la Paks încă produce energie. Primerul Ungariei avertizează însă că urmează 5 zile critice

Ultima turbină de la Paks încă produce energie. Primerul Ungariei avertizează însă că urmează 5 zile critice Centrala nucleară Paks din Ungaria - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 03.08.2026, 11:15 | Modificat la 03.08.2026, 11:22

Premierul Ungariei, Péter Magyar, avertizează populația că urmează o perioadă critică pentru sistemul energetic al țării, pe fondul problemelor de la centrala nucleară Paks, afectată de nivelul extrem de scăzut al Dunării. Deşi acesta a anunțat oprirea duminică a singurei centrale nucleare a țării sale, acesta revenit şi a precizat că ultima turbină încă funcţionează.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Péter Magyar a transmis că "cele mai dificile cinci zile abia urmează" și a făcut apel la unitate națională și sprijin reciproc.

"Ultima turbină a Centralei Nucleare de la Paks este încă în funcțiune. Vă mulțumesc pentru sacrificiile pe care le-ați făcut până acum! Vom avea nevoie de unitate națională deplină și de sprijin reciproc. Ungaria poate reuși. Și va reuși!", a scris Péter Magyar pe X.

Centrala Paks, afectată de secetă și nivelul scăzut al Dunării

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Problemele de la centrala nucleară Paks sunt provocate de scăderea puternică a nivelului Dunării, apa fluviului fiind utilizată pentru sistemul de răcire al centralei.

Potrivit Reuters, Ungaria se confruntă cu o perioadă critică după reducerea capacității de producție a centralei, care furnizează o parte importantă din electricitatea țării. Agenția notează că autoritățile au cerut companiilor să reducă voluntar consumul de energie pentru a diminua presiunea asupra sistemului.

Associated Press (AP) a relatat că Paks se confruntă cu posibilitatea unei opriri complete pentru prima dată în peste patru decenii, după ce nivelul Dunării a coborât la valori record, afectând capacitatea centralei de a utiliza apa pentru răcire.

Guvernul cere economisirea energiei

În contextul crizei, autoritățile ungare au început să pregătească măsuri pentru reducerea consumului în perioadele de vârf. Reuters a relatat că mai multe companii mari au acceptat să reducă temporar cererea de energie, printre acestea numărându-se inclusiv mari consumatori industriali.

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Pé­ter Magyar a transmis că situația necesită solidaritate și implicare din partea populației și a companiilor, în condițiile în care temperaturile ridicate mențin presiunea asupra sistemului energetic.

O criză provocată de secetă și temperaturi extreme

Centrala nucleară Paks este cea mai importantă unitate de producție de energie electrică a Ungariei și asigură în mod obișnuit o parte semnificativă din necesarul național.

Criza energetică apare pe fondul unei perioade extinse de secetă și caniculă în Europa Centrală, care a afectat nivelurile râurilor și capacitatea unor centrale de a funcționa la parametri normali.

Autoritățile ungare încearcă acum să mențină echilibrul sistemului energetic prin reducerea consumului și prin utilizarea importurilor de electricitate, în timp ce urmăresc evoluția nivelului Dunării.

Redactia Observator
Redactia Observator
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