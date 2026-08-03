Ultima turbină de la Paks încă produce energie. Primerul Ungariei avertizează însă că urmează 5 zile critice

Premierul Ungariei, Péter Magyar, avertizează populația că urmează o perioadă critică pentru sistemul energetic al țării, pe fondul problemelor de la centrala nucleară Paks, afectată de nivelul extrem de scăzut al Dunării. Deşi acesta a anunțat oprirea duminică a singurei centrale nucleare a țării sale, acesta revenit şi a precizat că ultima turbină încă funcţionează.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Péter Magyar a transmis că "cele mai dificile cinci zile abia urmează" și a făcut apel la unitate națională și sprijin reciproc.

"Ultima turbină a Centralei Nucleare de la Paks este încă în funcțiune. Vă mulțumesc pentru sacrificiile pe care le-ați făcut până acum! Vom avea nevoie de unitate națională deplină și de sprijin reciproc. Ungaria poate reuși. Și va reuși!", a scris Péter Magyar pe X.

Centrala Paks, afectată de secetă și nivelul scăzut al Dunării

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Problemele de la centrala nucleară Paks sunt provocate de scăderea puternică a nivelului Dunării, apa fluviului fiind utilizată pentru sistemul de răcire al centralei.

Potrivit Reuters, Ungaria se confruntă cu o perioadă critică după reducerea capacității de producție a centralei, care furnizează o parte importantă din electricitatea țării. Agenția notează că autoritățile au cerut companiilor să reducă voluntar consumul de energie pentru a diminua presiunea asupra sistemului.

Associated Press (AP) a relatat că Paks se confruntă cu posibilitatea unei opriri complete pentru prima dată în peste patru decenii, după ce nivelul Dunării a coborât la valori record, afectând capacitatea centralei de a utiliza apa pentru răcire.

Guvernul cere economisirea energiei

În contextul crizei, autoritățile ungare au început să pregătească măsuri pentru reducerea consumului în perioadele de vârf. Reuters a relatat că mai multe companii mari au acceptat să reducă temporar cererea de energie, printre acestea numărându-se inclusiv mari consumatori industriali.

Pé­ter Magyar a transmis că situația necesită solidaritate și implicare din partea populației și a companiilor, în condițiile în care temperaturile ridicate mențin presiunea asupra sistemului energetic.

O criză provocată de secetă și temperaturi extreme

Centrala nucleară Paks este cea mai importantă unitate de producție de energie electrică a Ungariei și asigură în mod obișnuit o parte semnificativă din necesarul național.

Criza energetică apare pe fondul unei perioade extinse de secetă și caniculă în Europa Centrală, care a afectat nivelurile râurilor și capacitatea unor centrale de a funcționa la parametri normali.

Autoritățile ungare încearcă acum să mențină echilibrul sistemului energetic prin reducerea consumului și prin utilizarea importurilor de electricitate, în timp ce urmăresc evoluția nivelului Dunării.