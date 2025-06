Israelul a lansat un atac major asupra Iranului. Urmăriți pe observatornews.ro LIVE TEXT desfășurarea evenimentelor:

UPDATE 7:20 - Șeful Statului Major al Forțelor Armate Iraniene, Mohammad Bagheri, a fost ucis într-un atac israelian, relatează televiziunea de stat, potrivit CNN.

Bagheri, cel mai înalt ofițer militar iranian, este a doua figură importantă despre care se știe că a fost ucisă în atacul fără precedent al Israelului asupra Iranului, în primele ore ale zilei de vineri. Mai multe instituții media iraniene au relatat vineri că generalul Hossein Salami, comandantul șef al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran, a fost ucis în atacurile israeliene din timpul nopții.

UPDATE ora 6:50 - Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, anunţă o ”pedeapsă severă” pentru Israel, după atacul lansat vineri dimineaţă, şi a precizat că oficiali militari de rang înalt şi oameni de ştiinţă au fost ucişi în atac. Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică confirmă că a fost lovită instalaţia de uraniu de la Natanz şi anunţă cp monitorizează situaţia pentru a urmări nivelurile de radiaţii. Între timp, presa oficială a confirmat decesul generalului Hossein Salami, şeful Gărzii Revoluţionare iraniene, transmite presa internaţională.

Potrivit Associated Press, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat vineri că Israelul se va confrunta cu o ”pedeapsă severă” pentru atacul său asupra ţării. Khamenei a emis o declaraţie preluată de agenţia de presă de stat IRNA. Acesta a confirmat, de asemenea, că oficiali militari de rang înalt şi oameni de ştiinţă au fost ucişi în atac. Israelul ”şi-a deschis mâna rea şi pătată de sânge pentru a comite o crimă împotriva ţării noastre iubite, dezvăluindu-şi natura răuvoitoare mai mult ca niciodată prin lovirea centrelor rezidenţiale”, a declarat Khamenei.

Potrivit unui comunicat al armatei israeliene, "zeci de avioane ale Forţelor Aeriene israeliene au finalizat recent lovitura de deschidere, care a inclus lovituri asupra a zeci de ţinte militare, inclusiv situri nucleare din diferite zone din Iran". "IDF a desfăşurat un proces de pregătire pentru o campanie pe linia frontului şi pe frontul de acasă. Rezilienţa cetăţenilor Israelului va fi un factor important al campaniei. IDF este pregătită să continue să acţioneze în funcţie de necesităţi. Statul Israel are obligaţia de a acţiona în apărarea cetăţenilor săi şi va continua să facă acest lucru oriunde i se va cere, aşa cum am făcut-o şi în trecut. IDF efectuează o evaluare continuă a situaţiei şi va oferi informaţii actualizate cu privire la orice evoluţie", se adaugă în comunicat.

Într-un discurs video, premierul Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul se află într-un "punct decisive" al istoriei sale.

"Israel a lansat operaţiunea Rising Lion, o acţiune militară menită să elimine ameninţarea iraniană la adresa supravieţuirii Israelului. Această operaţiune va continua atât timp cât este nevoie pentru a elimina această ameninţare. Dacă nu este oprit, Iranul ar putea produce o armă nucleară într-un timp foarte scurt. Poate într-un an. Poate chiar în câteva luni, sub un an", a transmis Netanyahu.

"Nu avem de ales. Acţionăm împotriva unei ameninţări iminente şi existenţiale. Nu putem permite regimului iranian să obţină o armă nucleară care ar fi un pericol pentru Israel şi pentru întreaga lume", a declarat şi Effie Defrin, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene.

Explozii puternice la Teheran şi Natanz, unde se află o uzină nucleară-cheie

Alarma s-a dat în jurul 4 dimineaţa, ora localî. Exploziile au zguduit întreg Teheranul.

În urma bombardamentelor, mai multe blocuri au fost înghiţite de flăcări, iar un alt imobil aproape s-a prăbuşit. Israelul spune însă că a vizat mai multe baze nucleare şi militare.

"Explozii puternice au fost auzite în oraşul Natanz", care găzduieşte una dintre principalele instalaţii iraniene de îmbogăţire a uraniului, relatează televiziunea de stat a Iranului.

Iranul are două situri nucleare subterane, la Fordo şi la Natanz, şi construieşte tuneluri în munţii din apropiere de Natanz după presupuse atacuri israeliene de sabotaj care au vizat această instalaţie în trecut. Complexul aflat în centrul programului iranian de îmbogăţire a uraniului se află pe o câmpie ce se învecinează cu munţii din afara oraşului sfânt musulman şiit Qom, la sud de Teheran.

Natanz găzduieşte instalaţii care includ două facilităţi de îmbogăţire: vasta uzină subterană de îmbogăţire a combustibilului (Fuel Enrichment Plant - FEP) şi uzina supraterană de îmbogăţire a combustibilului pilot (Pilot Fuel Enrichment Plant - PFEP).

Trump și înalți oficiali ai Casei Albe se așteptau la atacuri israeliene

Președintele Donald Trump și înalți oficiali ai Casei Albe se așteptau la atacurile israeliene asupra Iranului joi seară, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu situația. Cu doar câteva ore înainte de atac, Donald Trump a dat de înţeles că un astfel de scenariu este posibil.

"Domnule preşedinte, cât de iminent este un atac israelian asupra Iranului?", a fost întrebat Trump.

"Ei bine, nu vreau să spun că e iminent, dar pare ceva ce s-ar putea întâmpla foarte probabil. Iranul nu poate avea o armă nucleară. Prefer calea mai prietenoasă. Există riscul unui conflict masiv. Avem mulţi americani în acea zonă și am spus - 'trebuie să-i anunţăm să plece', pentru că se poate întâmpla ceva, curând. Şi nu vreau să fiu cel care n-a dat niciun avertisment şi se trezesc cu rachete căzând peste clădirile lor", a răspuns liderul de la Casa Albă.

Donald Trump a spus că Statele Unite sunt pregătite să folosească forţa dacă negocierile cu Iranul eşuează. SUA au început încă de ieri evacuarea personalului din ambasadele din Irak, Bahrain şi Kuweit. Autorităţile israeliene au declarat stare de urgenţă şi se aşteaptă însă la un răspuns dur din partea Teheranului, iar ca măsură de precauție, şcolile din Israel rămân închise astăzi.

Şeful Gardienilor Revoluţiei ar fi mort

Televiziunea de stat iraniană afirmă că şeful Gărzii Revoluţionare iraniene, generalul Hossein Salami, ar putea fi mort în urma atacului israelian, relatează The Associated Press. Potrivit sursei, un alt oficial de rang înalt al Gardienilor Revoluţiei, precum şi doi oameni de ştiinţă din domeniul nuclear, sunt, de asemenea, decedaţi. Conform televiziunii de stat iraniene, flăcări şi fum se puteau vedea, vineri dimineaţă, ridicându-se la centrul de comandă al Gardienilor Revoluţiei din Teheran.

Garda Revoluţionară a Iranului, creată după Revoluţia islamică din 1979, este unul dintre principalele centre de putere din cadrul teocraţiei de la Teheran. Acest corp de elită controlează, de asemenea, arsenalul de rachete balistice al Iranului, pe care le-a folosit pentru a ataca Israelul de două ori în timpul războiului Israel-Hamas din Fâşia Gaza.

Presa de stat iraniană afirmă, de asemenea, că există mai multe decese după ce clădiri rezidenţiale din capitala iraniană au fost lovite de un atac israelian. "Mai multe clădiri din Teheran au fost vizate de atacuri", a anunţat agenţia oficială de presă IRNA, enumerând mai multe cartiere din capitală.

Israelul crede, de asemenea, că şeful armatei iraniene, Mohammad Bagheri, alţi membri ai conducerii militare şi oameni de ştiinţă de rang înalt din domeniul nuclear au fost eliminaţi în loviturile de deschidere ale IDF asupra Iranului, scrie The Times of Israel.

