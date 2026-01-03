Antena Meniu Search
Un bărbat din comuna Corbeanca, judeţul Ilfov e bănuit că şi-a omorât tatăl în noaptea dintre ani. Victima a fost găsită ieri fără suflare şi cu urme de violenţă pe corp. Familia a fost cea care a alertat autoritățile. 

de Eduard Marin

la 03.01.2026 , 08:11

Bărbatul locuia, de regulă, într-un centru de îngrijire pentru vârstnici, însă a fost adus acasă pentru perioada sărbătorilor. Din declarațiile familiei, reiese că în ultimele zile ale anului trecut, bărbatul ar fi rămas singur în locuință cu unul dintre copiii săi.

Acesta le-ar fi spus polițiștilor că tatăl său s-ar fi lovit de pereți. Totuși, ancheta a scos la iveală indicii care conduc spre o posibilă agresiune fizică. Inițial, cazul a fost tratat ca moarte suspectă, însă în urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că bărbatul ar fi murit în urma unei agresiuni fizice.

Mai mult, fiul acestuia nu ar fi anunțat autoritățile timp de două zile despre moartea tatălui său. Principalul suspect se află în prezent în custodia polițiștilor, iar procurorii și criminaliștii continuă cercetările pentru a stabili cum a avut loc tragedia. Ancheta este în desfășurare.

