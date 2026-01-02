Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,5, a zguduit vineri sudul și centrul Mexic, în timpul conferinței de presă a președintei Claudia Sheinbaum, transmite agenţia seismologică naţională din Mexic, citată de Associated Press. Seismul a fost resimțit inclusiv în capitală și în zone turistice de pe coasta Pacificului, însă autoritățile anunță că, până în acest moment, nu au fost raportate pagube majore.

Cutremur cu magnitudinea de 6,5 în sudul şi centrul Mexicului. Seismul a întrerupt conferința președintei - Shutterstock | Ilustraţie

Seismul a avut loc la ora locală 07:58 (13:58 GMT), iar locuitorii capitalei Mexicului au ieşit din apartamente, mulţi fiind încă în pijamale. Şocul a determinat-o pe Claudia Sheinbaum să întrerupă conferinţa de presă zilnică imediat ce a sunat alerta privind iminenţa cutremurului, potrivit Agerpres.

Epicentrul, localizat în statul Guerrero, la sute de kilometri de capitală

Cutremurul a avut epicentrul în apropiere de San Marcos, în statul Guerrero (sud), la aproximativ 400 km de capitală, a precizat preşedinta la întoarcerea sa la Palatul Naţional, câteva minute mai târziu.

Articolul continuă după reclamă

La acest moment nu au fost raportate "pagube serioase", nici în Mexico, nici în statul Guerrero. Oraşul San Marcos este situat la câţiva kilometri de celebra staţiune turistică Acapulco, cu aproximativ 650.000 de locuitori.

Potrivit Institutului american de geofizică (USGS), cutremurul a avut loc la o adâncime de 35 de kilometri. Nu a fost emisă alertă de tsunami, conform Serviciului Meteorologic American (NOAA). Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ) anunţase că seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Mexicul dispune de sisteme de avertizare care informează populaţia despre iminenţa cutremurelor, oferindu-le aproximativ un minut pentru a se adăposti, prin telefoanele mobile. De asemenea, municipalitatea Mexico a instalat difuzoare pe stâlpii de iluminat public care pot emite "alerte seismice".

De ce este Mexicul atât de expus cutremurelor

Ţara se află la intersecţia a cinci plăci tectonice, fiind astfel una dintre cele mai vulnerabile la cutremure, mai ales pe coasta Pacificului, unde se înregistrează cea mai puternică activitate seismică din lume.

În 1985, un cutremur de magnitudinea 8,1 a devastat centrul şi sudul Mexicului, provocând peste 12.000 de morţi şi pagube majore în Mexico. O parte din capitală, în special centrul său, este construită pe un teren mlăştinos, fost lac, ceea ce o face deosebit de sensibilă la seisme.

Pe 19 septembrie 2017, un cutremur de magnitudinea 7,1 a ucis 369 de persoane, majoritatea în capitală. Cinci ani mai târziu, în aceeaşi zi, centrul Mexicului a fost lovit de un alt cutremur, la doar câteva ore după participarea a milioane de oameni la un exerciţiu de securitate care simula un seism.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai fost vreodată victima unei fraude online? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰