Vremea de iarnă continuă şi astăzi, aşa că mare atenţie dacă vă aventuraţi spre munte. La această oră sunt în vigoare mai multe coduri de vânt puternic, în mai multe zone din ţară.

Suntem într-o perioadă în care codurile meteo de vânt sunt la ordinea zilei, mai ales în zonele montane, acolo unde rafalele pot atinge chiar şi 140 km/h. Trebuie să ştiţi că vântul bate extrem de periculos iarna pe munte şi dacă porniţi în drumeţie pe o astfel de vreme vă asumaţi nişte riscuri.

În primul rând, din cauza vântului temperaturile resimţite de corpul uman par mult mai mici, iar vântul accelerează pierderea de căldură a corpului. Acest lucru afectează mult capacitatea e mişcare, coordonarea şi luarea deciziilor mai ales în cazul opririlor frecvente sau a expunerii prelungite.

Salvatorii montani recomandă ca orice activitate montană desfăşurată în această perioadă să fie atent planificată luând în calcul nu doar temperatura aerului, ci şi mai ales intensitatea vântului prognozat la altitudine. Echipamentul trebuie adaptat condiţiilor meteo cu îmbrăcăminte în straturi, protecţie bună împotriva vântului, acoperirea completă a extremităţilor şi a feţei, precum şi rezerve de hrană pentru situaţii neprevăzute.

Articolul continuă după reclamă

Pauzele trebuie reduse la minimum şi efectuate doar în zone adăpostite, iar primele semne de amorţeală, disconfort accentuat sau pierderea sensibilităţii trebuie tratate serios pentru că pot duce la degerături. Dacă atunci când porniţi în drumeţie observaţi că vântul este puternic, mai bine renunţaţi pentru că muntele rămâne acolo şi pe vreme frumoasă.

Cum va fi vremea până pe 5 ianuarie

Pentru intervalul 2 ianuarie, ora 20:00 - 5 ianuarie, ora 20:00, cantitățile de precipitații vor depăși 10-15 l/mp în toate masivele, iar în primele 24 de ore local 20...25 l/mp în Carpații Occidentali, nordul celor Orientali și în vestul celor celor Meridionali și izolat 40-50 l/mp în zona Munților Apuseni.

Cumulat se pot depăși 50-60 l/mp în masivele vestice și sud-vestice. Vântul va prezenta intensificări temporare de 50-70 km/h în toate masivele și temporar de 70-90 km/h în zonele înalte, viscolind ninsoarea și menținând vizibilitatea scăzută, mai susținute în primele 24 de ore pe crestele Carpaților Meridionali și Occidentalii, unde rafalele vor atinge și depăși 100-120 km/h pe creste. Se va forma ceață, asociată și cu depuneri de chiciură în zonele înalte.

Temperaturi prognozate în intervalul menționat sunt, la peste 1.800 metri, minime, în general între -12...-7 grade, iar cele maxime sunt în creștere de la -9...-5 grade în primele două zile spre -6...-2 grade. La sub 1.800 metri, temperaturile minime sunt în general între -10...-4 grade, iar cele maxime sunt în creștere treptată de la -7...-2 grade spre -4...2 grade.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Ai fost vreodată victima unei fraude online? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰