Noi detalii cutremurătoare ies la iveală după incendiul devastator din clubul elveţian din Crans Montana. Patronul barului a vorbit pentru prima dată cu presa şi se apără - spune că locaţia a fost controlată de 3 ori în 10 ani. Imaginile de groază surprinse de tineri în timpul inferului confirmă şi principala ipoteză. Aceea că focul a pornit de la artificiile ataşate la sticlele de şampanie, care au ajuns prea aproape de tavan. Printre cei dispăruţi în incendiu se află, din păcate, şi un român. Un tânăr de 18 ani, despre care mama lui nu mai ştie nimic de aproape trei zile.

Noi imagini terifiante cu momentul în care tavanul barului Le Constellation ia foc. Muzica rulează, iar tinerii continuă să filmeze cu telefoanele mobile şi să se distreze, fără să bănuiască ce va urma. În tot acest timp, bucăţi aprinse de burete încep să cadă peste petrecăreţi.

Principala ipoteză a anchetatorilor, confirmată

"Totul sugerează că incendiul a pornit de la lumânări cu artificii decorative sau lumini Bengal puse în sticle de şampanie, care au fost ridicate prea aproape de tavan", a declarat Béatrice Pilloud, procurorul general al cantonului Valais.

Principala ipoteză a anchetatorilor e confirmată şi de o fotografie făcută cu câteva secunde înainte de tragedie. O angajată a localului e surprinsă în timp ce ţine sticlele de şampanie ridicate. Scânteile au aprins imediat buretele antifonic de pe tavan.

"Nu mai putem dormi, nici mânca, suntem cu toţii într-o stare foarte proastă". Într-o primă declaraţie făcută aseară pentru presa elveţiană, proprietarul barului, Jacques Moretti, a afirmat că localul era administrat conform standardelor impuse şi că a fost controlat de 3 ori în 10 ani.

Împreună cu Jessica Moretti, cei doi francezi deţin două localuri în Elveţia, unul chiar în staţiunea Crans Montana. Jessica era în bar în momentul incendiului şi este printre persoanele rănite uşor. Vecinii celor doi spun că Le Constellation era singurul pub care primea minori. Pe reţelele de socializare, ei îşi făceau promovare cu imagini cu sticle de şampanie şi focuri de artificii filmate chiar la subsol.

Mărturiile salvatorilor

În alte imagini, se poate vedea cum tinerii se îmbulzesc către ieşire pe o scară îngustă, singura cale către supravieţuire. Alertaţi de ţipete, trecătorii s-au repezit să deschidă uşile şi ferestrele barului. Printre primii ajunşi la faţa locului a fost George, un român care locuieşte în Crans Montana cu soţia şi copilul.

"Am întrebat paramedicii, pentru că erau deja la faţa locului, i-am întrebat dacă au nevoie de ajutor. Le-am spus că sunt pregătit să ajut. Iar mi-au spus dacă te simţi în stare şi consideri că eşti puternic să vezi astfel de momente, poţi să stai. Am strigat la Dumnezeu: Doamne, ţine-mă tare să pot să scot toţi oamenii de aici care au nevoie de ajutor. ând vezi anumite flăcări că ies prin geamuri şi la un moment dat flama nu mai există, e fum în jurul tău şi auzi ţipete, că mă doare şi că o să mor... atunci cu sigurnaţă putem să spunem că a fost infernul", a spus George.

Gianni, un student în vârstă de 19 ani din Geneva, a intrat în clădirea în flăcări, alături de tatăl lui, să dea o mână de ajutor. "Mi s-a părut oribil să rămân spectator în faţa unei situaţii în care copii de 14 şi 15 ani ardeau. Tatăl meu a intrat primul, eu l-am urmat. Am intrat și apoi de acolo am început să-i salvăm".

Jacopo, un tânăr italian aflat în Crans Montana în noaptea de Revelion, a povestit pentru Observator, cum o decizie de moment i-a salvat viaţa. "Ne-am întâlnit cu niste băieţi elveţieni care ne-au zis să mergem să încercăm un alt local, mai jos. Când ne-am întors, după cinci minute, localul era în flăcări. Am văzut câteva fete care urlau, cereau ajutor aşa că am fugit sus. Am văzut aceste persone care ieşeau din local prin mult fum, nu mai aveau piele, păr, hainele le erau lipite de corp. Erau părinţi care încercau să intre, să îşi salveze copiii. Mama care ţipau la telefon, nişte scene greu de descris".

Sute de localnici au participat joi seară la o slujbă de pomenire, iar în faţa localului sunt depuse sute de buchete şi jucării de pluş. "Odihneşte-te în pace printre stele", este doar unul dintre mesajele lăsate în apropierea clubului care a ars în Crans Montana. Sute de oameni din localitate au venit să aprindă lumânări, să lase flori, ba chiar şi obiecte ale celor care au pierit în incendiu.

Tot acolo îşi strigă disperarea şi părinţii copiilor răniţi sau daţi dispăruţi. Printre cei din urmă este şi un român de 18 ani, aflat în staţiune şi pe care mama lui nu îl mai găseşte de ieri.

Român, presupus dispărut în urma incendiului din Crans Montana

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului. Echipa consulară desfășoară demersurile necesare pe lângă autoritățile elvețiene competente.

Identificarea victimelor decurge extrem de greu pentru că nu mai pot fi recunoscute şi va fi nevoie de mostre ADN. Singurul deces confirmat este Emanuele, un adolescent italian. Avea doar 16 ani şi era una dintre marile speranţe ale golfului din ţara lui.

Cei mai mulţi dintre răniţi au suferit arsuri pe 60 la sută din suprafaţa corpului şi sunt în stare critică, spun autorităţile elveţiene. Pe listă sunt zeci de francezi şi de italieni. Zeci de persoane, printre care şi proprietarii, au fost deja audiate, fără ca Poliţia să reţină pe cineva deocamdată.

Între timp, un avion C-27J Spartan al Forţelor Aeriene Române a plecat aseară în Elveţia pentru a transporta şase pacienţi cu arsuri.

