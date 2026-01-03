Schimbări la vârful puterii la Kiev. Budanov, funcție-cheie în Administrația Prezidențială, Ivașcenko la GUR

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri numirea actualului director al Direcţiei Generale de Informaţii a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR), Kiril Budanov, drept nou şef al Cancelariei Prezidenţiale. De asemenea, l-a numit pe şeful serviciului de informaţii externe, Oleg Ivaşcenko, în funcţia de nou şef al serviciului de informaţii militare.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri numirea actualului director al Direcţiei Generale de Informaţii a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR), Kiril Budanov, drept nou şef al Cancelariei Prezidenţiale. De asemenea, l-a numit pe şeful serviciului de informaţii externe, Oleg Ivaşcenko, în funcţia de nou şef al serviciului de informaţii militare. "M-am întâlnit cu Kiril Budanov şi i-am oferit funcţia de şef al Cancelariei Preşedintelui Ucrainei", a anunţat Zelenski într-un mesaj pe Telegram.

Această numire survine după ce, în noiembrie, preşedintele anunţase demisia lui Andrii Iermak, fost director al cancelariei prezidenţiale, anchetat de autorităţile anticorupţie. Zelenski a subliniat că Ucraina trebuie să se concentreze în continuare pe sarcini de securitate, dezvoltarea forţelor de apărare şi pe negocierile diplomatice, iar Cancelaria va sprijini îndeplinirea acestor obiective.

El a apreciat experienţa "specială" a lui Budanov în aceste domenii şi a precizat că, deşi nu a fost încă numit oficial, Budanov a fost deja însărcinat să colaboreze cu autorităţile de securitate naţională şi cu Consiliul de Apărare al Ucrainei pentru actualizarea şi prezentarea strategiei defensive a statului, transmite EFE.

Cariera lui Kiril Budanov

Budanov, în vârstă de 39 de ani, conduce GUR din 2020. În mesajul său de pe Telegram, el a afirmat că acceptă numirea şi mulţumeşte preşedintelui Zelenski pentru încrederea acordată: "Consider poziţia de şef al Cancelariei un nou reper al responsabilităţii mele faţă de ţară. Este un privilegiu şi o responsabilitate să mă concentrez pe probleme critice legate de securitatea strategică a statului nostru în aceste momente istorice".

GUR este considerată una dintre instituţiile cele mai competente din Ucraina, potrivit publicaţiei The Kyiv Independent. Printre operaţiunile sale recente de succes se numără simularea morţii lui Denis Kapustin, liderul unui grup de voluntari ruşi care luptă alături de forţele ucrainene. Kapustin a fost ţinta serviciilor secrete ruse, care alocaseră aproximativ 500.000 de dolari pentru a-l asasina.

Operaţiunea GUR, desfăşurată timp de peste o lună, i-a salvat viaţa, iar Budanov l-a felicitat ulterior pe voluntar pentru revenirea sa. Potrivit purtătorului de cuvânt al GUR, Budanov a fost ţinta a "peste zece tentative de atentat", scrie AFP.

Moştenirea lui Iermak

Numirea lui Budanov survine după demisia lui Andrii Iermak, anunţată de Zelenski pe 28 noiembrie, în ziua în care autorităţile anticorupţie au percheziţionat apartamentul şi biroul acestuia. În timpul războiului, Iermak a fost considerat cea mai influentă figură din Ucraina după preşedinte, practic prim-ministru de facto şi principal reprezentant al ţării în exterior, depăşind adesea ministrul de externe.

Budanov a transmis şi un mesaj pentru "colegii săi din serviciile de informaţii militare": "Vom continua să ne facem datoria pentru a învinge inamicul, a apăra Ucraina şi a lucra pentru o pace dreaptă".

Oleg Ivaşcenko, mai discret decât Kiril Budanov

"Începând de astăzi, Oleg Ivaşcenko (şeful serviciului de informaţii externe) va continua să servească statul nostru (...) în cadrul serviciilor de informaţii militare", cu misiunea de a "limita potenţialul militar rus", a anunţat Zelenski pe reţelele de socializare.

Generalul Ivaşcenko a fost numit şef al serviciilor de informaţii externe în 2024, după nouă ani de serviciu în cadrul GUR, potrivit scurtei sale biografii oficiale.

Chiar mai discret decât Kiril Budanov, acest om a studiat la mai multe universităţi militare şi civile ucrainene şi a participat la lupte, potrivit aceleiaşi surse. Presa ucraineană îi atribuie vârsta de 56 de ani. A primit mai multe decoraţii de stat, în special pentru "curajul" său în primele săptămâni ale invaziei ruse în Ucraina la începutul anului 2022, potrivit unui decret prezidenţial în acest sens.

