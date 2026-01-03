Vremea rea a făcut prăpăd şi ieri în mai multe judeţe din ţară! Zăpada care s-a depus pe carosabil le-a dat mari bătăi de cap şoferilor care fie se întorc acasă, fie îşi continuă vacanţa. Multe autoturisme au derapat şi au ieşit de pe carosabil, iar viscolul din zona montană a dus la închiderea mai multor staţiuni turistice. Urmează un weekend cu precipitaţii în toată ţara.

În Bistriţa-Năsăud, maşinile s-au transformat în sănii. Pe Drumul Judeţean 170, mai multe autoturisme au derapat şi au ieşit de pe carosabil.

Problemele s-au ţinut lanţ. Drumul care leagă judeţele Bistriţa-Năsăud şi Maramureş a fost blocat ore în şir, după ce un tir s-a s-a răsturnat la marginea drumului.

Acelaşi lucru s-a întâmplat şi pe DN17, între Reteag și Ciceu-Giurgești, acolo unde un cap de tir a ajuns într-un şanţ.

Viscol şi ninsori abundente la Vârful lui Roman

Deşi la începutul zilei peisajul era absolut fermecător, viscolul a pus stăpânire pe staţiunea Vârful lui Roman din judeţul Vâlcea.

Circulaţia către staţiune a fost restricţionată din cauza ninsorii abundente şi a vântului puternic. Doar maşinile echipate de iarnă au avut voie să meargă către destinaţie.

Valea Oltului s-a transformat într-un coşmar pentru şoferi. Timp de câteva ore bune, s-a circulat bară la bară, iar zăpada s-a aşternut pe şosea. În ajutor au venit utilajele de deszăpezire care au împrăştiat antiderapant pe carosabil.

Blocaje şi nervi întinşi în Gorj, pe drumul spre Rânca

Nici în judeţul Gorj nu a fost mai bine. Pe DN67, pe sectorul dintre oraşul Novaci şi staţiunea turistică Rânca, răbdarea şoferilor a fost pusă la încercare. Din cauza ambuteiajului, un strat de zăpadă a apucat să se depună pe șosea, ceea ce a îngreunat şi mai mult circulaţia. Autorităţile au lucrat la foc continuu până au rezolvat problema.

Şi pe drumul dintre satul Milostea şi Râmnicu Vâlcea au fost probleme.

La Braşov, rafalele puternice de vânt au doborât la pământ un aparat de aer condiţionat, dar şi un stâlp de electricitate care a blocat un sens de mers timp de zeci de minute. Pompierii braşoveni au tăiat şi un copac care era gata să se prăbuşească.

În timp ce în mai multe judeţe din ţară, vremea geroasă face probleme, în municipiul Dej din judeţul Cluj a nins ca-n poveşti. În doar câteva minute, întreg oraşul s-a îmbrăcat în alb.

