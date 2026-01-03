Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Iarna face ravagii în România: ninsori, viscol şi drumuri blocate în toată ţara. Când se încălzeşte din nou

Vremea rea a făcut prăpăd şi ieri în mai multe judeţe din ţară! Zăpada care s-a depus pe carosabil le-a dat mari bătăi de cap şoferilor care fie se întorc acasă, fie îşi continuă vacanţa. Multe autoturisme au derapat şi au ieşit de pe carosabil, iar viscolul din zona montană a dus la închiderea mai multor staţiuni turistice. Urmează un weekend cu precipitaţii în toată ţara.

de Redactia Observator

la 03.01.2026 , 07:41

În Bistriţa-Năsăud, maşinile s-au transformat în sănii. Pe Drumul Judeţean 170, mai multe autoturisme au derapat şi au ieşit de pe carosabil.  

Problemele s-au ţinut lanţ. Drumul care leagă judeţele Bistriţa-Năsăud şi Maramureş a fost blocat ore în şir, după ce un tir s-a s-a răsturnat la marginea drumului.

Acelaşi lucru s-a întâmplat şi pe DN17, între Reteag și Ciceu-Giurgești, acolo unde un cap de tir a ajuns într-un şanţ.

Articolul continuă după reclamă

Viscol şi ninsori abundente la Vârful lui Roman

Deşi la începutul zilei peisajul era absolut fermecător, viscolul a pus stăpânire pe staţiunea Vârful lui Roman din judeţul Vâlcea.

Circulaţia către staţiune a fost restricţionată din cauza ninsorii abundente şi a vântului puternic. Doar maşinile echipate de iarnă au avut voie să meargă către destinaţie.

Valea Oltului s-a transformat într-un coşmar pentru şoferi. Timp de câteva ore bune, s-a circulat bară la bară, iar zăpada s-a aşternut pe şosea. În ajutor au venit utilajele de deszăpezire care au împrăştiat antiderapant pe carosabil.

Blocaje şi nervi întinşi în Gorj, pe drumul spre Rânca

Nici în judeţul Gorj nu a fost mai bine. Pe DN67, pe sectorul dintre oraşul Novaci şi staţiunea turistică Rânca, răbdarea şoferilor a fost pusă la încercare. Din cauza ambuteiajului, un strat de zăpadă a apucat să se depună pe șosea, ceea ce a îngreunat şi mai mult circulaţia. Autorităţile au lucrat la foc continuu până au rezolvat problema.

Şi pe drumul dintre satul Milostea şi Râmnicu Vâlcea au fost probleme.

La Braşov, rafalele puternice de vânt au doborât la pământ un aparat de aer condiţionat, dar şi un stâlp de electricitate care a blocat un sens de mers timp de zeci de minute. Pompierii braşoveni au tăiat şi un copac care era gata să se prăbuşească.

În timp ce în mai multe judeţe din ţară, vremea geroasă face probleme, în municipiul Dej din judeţul Cluj a nins ca-n poveşti. În doar câteva minute, întreg oraşul s-a îmbrăcat în alb.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vremea ranca constanta transalpina vijelie viscol
Înapoi la Homepage
Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, “aroganţă” în ultima zi din an!
Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, &#8220;aroganţă&#8221; în ultima zi din an!
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o despărțire
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o despărțire
A venit cu Rapid în Antalya, dar se poate întoarce în țară să semneze cu noua echipă. Exclusiv
A venit cu Rapid în Antalya, dar se poate întoarce în țară să semneze cu noua echipă. Exclusiv
Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți”
Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți”
Laura Cosoi este însărcinată a cincea oară! Vedeta a făcut publice primele imagini cu burtica de gravidă
Laura Cosoi este însărcinată a cincea oară! Vedeta a făcut publice primele imagini cu burtica de gravidă
Comentarii


Întrebarea zilei
Ai fost vreodată victima unei fraude online?
Observator » Vremea » Iarna face ravagii în România: ninsori, viscol şi drumuri blocate în toată ţara. Când se încălzeşte din nou