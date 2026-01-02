Distracţie şi aglomeraţie la munte. Mai multe pârtii s-au deschis astăzi în Transilvania, iar la Poiana Braşov turiştii au stat la cozi să urce cu telecabina. Ziua perfectă a fost stricată, însă, de o avalanşă de proporţii în Munţii Făgăraş.

Schiorii au testat prima oară iarna aceasta pârtia din Postăvaru, care le-a oferit zăpadă excelentă şi o privelişte spectaculoasă.

"Mai frumos ca aici, nu se poate", a declarat un turist.

"Un peisaj fenomenal. Merge, acum două zile am urcat şi era mult mai frig", a adăugat altă persoană.

Entuziasm pe pârtie, dar și nemulțumiri legate de condiții

"E bine, dar e loc şi de mai bine. Mai trebuie bătută zăpada pe jos pe acolo, pe undeva, că sunt pietre. Vin de la Galaţi, în fiecare an vin la schi cu nepotul care tocmai a coborât", a spus un schior.

Până să ajungă în vârf de munte, turiştii au avut ceva de aşteptat.

"Să sperăm că o să se mişte repede coada. Mergem la o cafea acolo, facem o pozică, ce să facem", a precizat o femeie.

Turiști veniți de la mii de kilometri pentru schi în România

"Aşteptăm de aproximativ 20-30 de minute. Am venit tocmai din Brazilia ca să schiem aici. Nu am fost niciodată, dar am auzit numai lucruri bune despre România", a transmis un turist din Brazilia

În aglomeraţia de pe pârtie s-au produs şi primele accidente din 2026.

"S-au lovit la mână, la picior. Să nu folosească săniile sau fărăşele pe pârtiile destinate schiorilor şi snowboardurilor, iar pentru practicanţii sporturilor de iarnă să adapteze viteza nivelului lor de schiat", a avertizat Mihai Banu, Salvamont.

În plus, turiştii trebuie să fie precauţi foarte precauţi. Doi schiori au provocat astăzi o alunecare de zăpadă de proporţii la Bâlea Lac. Din fericire, au supravieţuit şi au reuşit să iasă singuri de sub troiene. Alt pericol - viscolul.

Pârtii închise din cauza vântului puternic

În vârful Masivului Postăvaru sunt minus 17 grade Celsius, iar autoritățile au emis cod portocaliu de vânt puternic. Din acest motiv, pârtiile ar putea fi închise temporar. Turiștii sunt sfătuiți să verifice condițiile meteo înainte de urcare. În Sinaia pârtiile au fost închise din cauza vântului puternic.

În staţiunea Râuşor, din Hunedoara, a nins, însă, liniştit, spre bucuria miilor de turişti. Doar acolo se poate schia, deocamdată, în Munţii Retezat. Astăzi, la deschiderea sezonului, turiştii au urcat gratis cu telescaunul.

"La Râuşor este fain, că am venit la schi cu colegii mei de la sală, de la Deva. Facem sport împreună", a spus un copil.

La Straja, micii schiori au luat lecţii de la profesionişti.

Trafic infernal pe DN1, la final de zi

Staţiunea Straja are 26 de kilometri de pârtii şi aproape toată sunt deschise.

După câteva ture de schi, mii de oameni au plecat spre casă şi drumurile s-au aglomerat. Campion a fost, din nou, DN1 în zona Valea Prahovei. Drumul de la Braşov la Bucureşti a durat şase ore, dublu faţă de o zi obişnuită.

Staţiunile se vor aglomera din nou în februarie, când elevii au vacanţă pentru schi.

