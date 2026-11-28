La Sebeş, peste 80 de copii au pus mâna pe făină şi multă voie bună, pentru o cauză cât se poate de frumoasă. Au construit căsuţe şi au modelat figurine dulci de turtă dulce, care vor ajunge la un târg caritabil. Scopul? Să aducă bucurie copiilor din familii nevoiaşe şi să le pună bunătăţi pe masa de Crăciun. Atelierul a devenit deja o tradiţie de 20 de ani, iar sâmbăta viitoare, creaţiile celor mici vor fi scoase la vânzare. Banii strânşi vor merge către familiile care au nevoie de sprijin.

E agitaţie mare în atelierul de turtă dulce din Sebeş! Zeci de copii au lăsat joaca deoparte şi s-au pus pe treabă. Frământă aluatul, decupează forme şi pregătesc, cu multă grijă, bunătăţi care vor ajunge la un târg caritabil. Iar tot efortul lor are un scop: să le aducă un Crăciun mai frumos copiilor care au nevoie.

”Eu aici frământ aluatul pentru forme care se vor vinde la târgul de Crăciun. Alimente şi produse de care au nevoie unii copii. Pentru că vreau să fac bine la oamenii săraci”.

”Noi aici vrem să facem cât mai mulţi bani pentru a putea cumpăra din acei bani. O să primească şi o să fie bucuroşi, mai ales că o să fie o mare bucurie de Crăciun pentru ei”, au spus copiii.

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Pentru copii, însă, atelierul nu înseamnă doar muncă. E şi distracţie, timp petrecut împreună şi bucuria de a face ceva bun pentru ceilalţi.

Iar rezultatul muncii lor se măsoară în peste 500 de kilograme de aluat, pe care le-au transformat în căsuţe, figurine şi alte delicii. Banii strânşi vor ajuta 30 de familii nevoiaşe.

”O parte din bani vor merge la un centru paliativ unde sunt îngrijiți copiii cu diferite boli care au nevoie de medicamente și de îngrijire specială, iar o parte din bani vor merge către familii pentru a le asigura o masă de Crăciun așa cum trebuie”, spune Anamaria Dahiten, coordonator atelier turtă dulce.

Organizatorii au pregătit aproximativ 500 de căsuţe, care vor fi scoase la vânzare pe 5 decembrie, la târgul caritabil organizat la Biserica Evanghelică din Sebeş. Iar fiecare căsuță cumpărată poate însemna un Crăciun mai fericit pentru cineva care are nevoie.