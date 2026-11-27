Cafeaua ar putea fi pregătită, în curând, cu o precizie matematică, ajutată de inteligența artificială. O companie din China a prezentat un robot umanoid care nu doar că prepară o cafea ca la carte, dar face și curățenie la locul de muncă.

Înconjurat de zeci de curioși, robotul umanoid cântărește cu grijă cafeaua, iar apoi toarnă apa fierbinte. Rezultatul este o cafea aromată, atât de bună încât îi impresionează și pe cei mai fini cunoscători ai băuturii.

"Nu m-am gândit niciodată să beau o cafea preparată de un robot. Sunt italiancă, iar lucrul acesta pare că vine din viitor", spune o tânără.

Robotul-barista este vedeta Târgului de Tehnologie din Shenzhen, unde expun 5.000 de companii din 120 de țări. 20 de lanțuri de supermarketuri locale au cumpărat deja robotul. Pare angajatul ideal – nu obosește, nu cere pauză și... nu greșește niciodată.

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"Sistemul robotic poate executa întregul proces de preparare a cafelei prin metoda manuală – de la dozarea cafelei măcinate și extracție până la turnarea apei și infuzare. Odată finalizat procesul, robotul poate chiar să reamenajeze spațiul de lucru, inclusiv prin ștergerea mesei și efectuarea unei curățări de bază", a spus Wang Shu, reprezentant al companiei.

La nivel global, roboții care prepară cafea sunt tot mai răspândiți. Anul acesta, un sistem autonom de la o cafenea din Beijing a servit nu mai puțin de 220 de clienți într-o oră, iar recordul său a fost omologat de Cartea Recordurilor.