O tânără de 23 de ani a decis să-și dea demisia după doar o zi, chiar dacă s-a chinuit mult timp să-și găsească un loc de muncă. Paula a povestit cum problema a apărut când a început să descopere în ce consta postul și și-a dat seama că nu era ceea ce își imaginase. Atunci când s-a trezit plângând la gândul că trebuie să se întoarcă la locul de muncă, a decis să renunțe.

S-a chinuit luni întregi să-și găsească un loc de muncă, dar și-a dat demisia după prima zi. Ce a nemulțumit-o - TikTok/@paula.lap

Își căuta de ceva vreme un loc de muncă, iar după multe aplicări, în sfârșit, a reușit să se angajeze. Problema a apărut atunci când tânăra, pe nume Paula, a început să descopere în ce consta postul și și-a dat seama că nu era ceea ce își imaginase. După doar o zi, a decis că cea mai bună decizie ar fi să renunțe la job.

Paula și-a povestit întreaga experiență pe contul de TikTok.

"Fetelor, am rezistat o singură zi la muncă. Am rezistat o singură zi la muncă din proprie voință. Nu m-a dat nimeni afară de nicăieri", spune Paula, potrivit publicației spaniole Genbeta.

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Tânăra recunoaște că i-a fost greu să ia această decizie, după toate eforturile pe care le-a depus pentru a-și găsi un loc de muncă. Ea a spus că așteptase mult timp oportunitatea, iar când, în sfârșit, a apărut, nu i-a plăcut. Paula se gândea deja să plece chiar în timp ce i se explicau sarcinile jobului.

Programul de luni până sâmbătă a convins-o să renunțe

Unul dintre lucrurile care i-au displăcut cel mai mult a fost programul de lucru: 40 de ore pe săptămână, de luni până sâmbătă.

Paula a început să se întrebe dacă merita cu adevărat să rămână într-un loc în care nu se simțea bine, mai ales că abia se angajase și încă putea să caute un alt post.

Deși recunoaște că are puțină experiență profesională, tânăra nu consideră că este necesar să rămână la un loc de muncă de care nu este mulțumită.

"Am 23 de ani și încă foarte puțină experiență profesională", spune ea, înainte de a se întreba dacă este mai bine să rămână într-un loc în care se simte rău sau să o ia din nou de la zero.

Răspunsul ei este clar: preferă să își caute un alt loc de muncă de câte ori este nevoie.

Situația a afectat-o atât de mult, încât a doua zi s-a trezit plângând doar la gândul că trebuia să se întoarcă la muncă. În cele din urmă, a decis să renunțe și să înceapă din nou căutările, chiar dacă deja trecuse printr-un proces greoi și știa cât de dificil e să-ți găsești un loc de muncă în ziua de azi.