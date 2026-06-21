Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a sosit duminică dimineaţă la baza aeriană Emmen, din apropiere de Lucerna, în centrul Elveţiei, a anunţat purtătorul său de cuvânt, potrivit News.ro.

JD Vance, în Elveţia pentru negocieri cu oficialii iranieni. Discuţiile ar putea dura câteva zile - Profimedia

Delegaţia iraniană a sosit sâmbătă seara, potrivit guvernului elveţian. Televiziunea de stat iraniană a relatat că delegaţia îi include pe negociatorul-şef Mohammad Bagher Ghalibaf, care este şi preşedintele Parlamentului, ministrul de externe Abbas Araghchi şi guvernatorul Băncii Centrale, Abdolnaser Hemmati.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, a cărui mediere a fost crucială în ajungerea la acordul din 17 iunie, a anunţat, de asemenea, sâmbătă seara că se află în drum spre Elveţia.

Discuţiile, aşteptate să dureze câteva zile

Articolul continuă după reclamă

Discuţiile sunt aşteptate să dureze "câteva zile", a declarat Vance reporterilor înainte de a părăsi Statele Unite sâmbătă seara, adăugând că va putea rămâne în Elveţia doar "o zi sau două".

Discuţiile sunt programate să aibă loc într-un hotel de lux de pe Bürgenstock, un munte cu vedere la Lacul Lucerna. Discuţiile „pregătitoare” au început sâmbătă între diplomaţi, potrivit oficialilor din Berna.

Ministerul iranian de Externe a confirmat că duminică au loc discuţii „tehnice” între iranieni şi americani. "Sper că vom face progrese în ceea ce priveşte problema nucleară şi în ceea ce priveşte armistiţiul din Liban. Acestea sunt cele două puncte principale pe care cred că ne vom concentra", a declarat JD Vance reporterilor înainte de a părăsi Statele Unite sâmbătă seara.