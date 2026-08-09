Insula din Grecia în care filmul Odiseea a provocat o explozie a rezervărilor. Mii de români o vizitează anual

Filmul "Odiseea" a provocat o explozie a rezervărilor în Corfu. Mii de români aleg anual insula grecească pentru vacanțele lor.

Filmul "Odiseea", regizat de Christopher Nolan, începe să aibă un efect vizibil asupra turismului din Grecia. După lansarea producției, cererea pentru vacanțe în mai multe destinații elene a crescut rapid, iar una dintre insulele din Marea Ionică se află în centrul acestui val de interes.

Corfu, în centrul atenției după lansarea filmului

Insula Corfu pare să fie una dintre principalele beneficiare ale popularității filmului. Potrivit datelor publicate de EasyJet Holidays, rezervările pentru Grecia au crescut cu 18% în prima săptămână din august, comparativ cu săptămâna precedentă, imediat după premiera "Odiseei".

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Corfu a înregistrat cea mai spectaculoasă evoluție dintre destinațiile analizate: rezervările au urcat cu 28%, în timp ce numărul căutărilor pentru insulă a crescut cu 9%.

Interesul nu s-a limitat însă la Corfu. Căutările pentru Peloponez au avansat cu 12%, iar pentru Kefalonia și Zakynthos au fost raportate creșteri de 8%, respectiv 7%.

Grecia, preferată de turiștii inspirați de filme

Fenomenul nu este unul izolat. Influența producțiilor cinematografice asupra alegerii destinațiilor de vacanță este cunoscută drept "set-jetting", iar Grecia pare să beneficieze acum din plin de această tendință.

Compania Unforgettable Greece a declarat pentru Travel Weekly că rezervările pentru Grecia au crescut cu 76% față de anul precedent, pe fondul interesului generat de "Odiseea". Operatorul a lansat și 22 de itinerarii tematice care includ Atena, Corfu și Ithaca.

Ithaca are, la rândul său, o legătură specială cu povestea lui Ulise. Organizația Națională de Turism a Greciei a organizat inclusiv o călătorie de presă pe insulă, în urma căreia publicația franceză Le Figaro a realizat un material amplu intitulat "Pe urmele lui Odiseu".

Mii de români aleg anual insulele grecești

Insulele din Marea Ionică sunt de mai mulți ani printre destinațiile preferate ale turiștilor români. Corfu, în special, este apreciată pentru plajele sale, peisajele spectaculoase, stațiunile turistice și accesibilitatea relativ bună din România.

Popularitatea insulei în rândul românilor face ca efectul produs de "Odiseea" să fie cu atât mai interesant pentru piața turistică din România. O destinație deja cunoscută și căutată poate deveni și mai atractivă atunci când este asociată cu o producție cinematografică de amploare.

Filmele pot schimba harta turismului

Datele citate în articol arată că fenomenul "set-jetting" are un impact tot mai important. Un studiu realizat de Expedia Group arată că peste jumătate dintre călători caută sau își planifică vacanțe în locuri pe care le-au descoperit inițial în filme ori seriale.

Efectele au fost observate și în trecut. După apariția filmului "Codul lui Da Vinci", numărul vizitatorilor la Rosslyn Chapel din Scoția s-a dublat, în timp ce Muzeul Luvru a raportat 7,5 milioane de vizitatori în 2006. Mai recent, "House of the Dragon" a contribuit la creșterea interesului turistic pentru Monsanto, în Portugalia.

În cazul "Odiseei", primele date indică deja un impact puternic asupra Greciei, iar Corfu este insula care pare să fi câștigat cel mai mult de pe urma noului val de interes.