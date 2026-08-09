Iranul a declarat sâmbătă că se apropie de un acord cu Omanul pentru controlul Strâmtorii Ormuz, dar că acesta nu va fi suficient pentru a debloca calea navigabilă, în timp ce Emiratele Arabe Unite au anunţat că forţele Teheranului au lovit o altă navă în strâmtoare, relatează Reuters.

Iranul se apropie de un acord pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, dar pune condiţii pentru redeschiderea rutei - Sursa: Profimedia

Acordul dintre Iran şi Oman privind strâmtoarea este considerat esenţial pentru un acord mai amplu menit să pună capăt războiului care a început cu atacurile SUA şi ale Israelului asupra Iranului pe 28 februarie şi care a dus la instituirea de către Teheran a unui control strict asupra principalei rute de export al energiei.

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Un oficial american, care a dorit să rămână anonim, a declarat vineri că Washingtonul se aşteaptă în curând la un acord între Iran şi Oman, care se află de o parte şi de alta a strâmtorii, astfel încât traficul normal al petrolului să poată fi reluat.

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Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că Iranul şi Omanul sunt „foarte aproape” de un acord pentru o nouă rută maritimă prin strâmtoare, dar că redeschiderea acesteia depinde de alte condiţii, printre care şi acordarea de despăgubiri de către SUA.

Secretarul celui mai înalt organism de securitate naţională al Iranului, Mohammad Bagher Zolqadr, a enumerat şi alte cerinţe, printre care încetarea ameninţărilor SUA împotriva Iranului, încetarea agresiunilor împotriva Iranului şi a aliaţilor săi libanezi, palestinieni, yemeniţi şi irakieni, ridicarea blocadei şi a sancţiunilor împotriva Iranului şi deblocarea activelor iraniene.

Omanul a condamnat ceea ce a descris drept atacuri repetate asupra navelor aflate în tranzit prin strâmtoare, fără a atribui vina, şi a declarat că negocierile cu Iranul privind modalităţile de navigaţie prin Hormuz au fost "pozitive şi constructive".

"Oman subliniază importanţa evitării oricăror acţiuni care ar putea afecta aceste negocieri şi progresele realizate, într-un mod care să ţină seama de interesele tuturor părţilor", a declarat Ministerul Afacerilor Externe.

Araghchi a afirmat că vechiul sistem de separare a traficului maritim prin strâmtoare nu mai este acceptabil pentru Teheran şi că Iranul discută cu Omanul despre o rută temporară, în timp ce se rezolvă aspectele tehnice şi juridice legate de o rută permanentă.

Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, un politician relativ moderat, a declarat că, în opinia sa, acum este momentul cel mai potrivit pentru un acord.

"Există coeziune, forţă şi unitate în ţară şi, din câte ştiu, Iranul este considerat victorios şi puternic în acest război", au relatat agenţiile de ştiri iraniene, citându-l pe preşedinte.

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Iranul a răspuns la atacurile SUA vizând bazele americane din statele din Golf şi din Iordania, precum şi lovind navele din strâmtoarea îngustă, pe unde treceau o cincime din livrările mondiale de petrol şi gaze înainte de război.

"De îndată ce Statele Unite vor accepta condiţiile Iranului, Strâmtoarea Hormuz va fi cu siguranţă redeschisă", a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzilor, Hossein Mohebbi, potrivit agenţiei de ştiri iraniene Tasnim.

Un acord propus între Iran şi Oman, menit să pună capăt celor cinci luni de conflict dintre Iran şi SUA, i-ar oferi Teheranului controlul asupra navelor care intră în Golful Persic prin strâmtoare, au declarat miercuri pentru Reuters o sursă iraniană de rang înalt şi doi oficiali regionali, aceasta fiind una dintre cele mai mari concesii făcute până acum Iranului.

Oficialii americani au afirmat în repetate rânduri că nu ar fi de acord niciodată ca Iranul să controleze accesul la cea mai importantă rută comercială din lume pentru aprovizionarea cu energie. Nu este clar dacă aceştia au încercat să modifice parametrii acordului.

Iranul a folosit ostilităţile pentru a justifica perceperea unei taxe de trecere de la petrolierele care tranzitează strâmtoarea. Acest lucru, împreună cu atacurile asupra navelor care încearcă să traverseze strâmtoarea fără permisiunea sa, a perturbat grav transporturile globale, provocând o creştere a preţurilor la energie şi alimentând inflaţia.