O mare companie americană a dat afară sute de angajați din România, în timp ce şi-a majorat profitul

Unul dintre cei mai mari angajatori americani din industria tech din România a concediat sute de angajaţi în ultimii doi ani, în timp ce și-a majorat semnificativ profitul și a atins un nou nivel record al cifrei de afaceri, scrie Economica.net .

Compania Emerson, cu sediul în Cluj-Napoca, avea în 2025 în jur de 3.433 de salariați, față de 3.888 în 2023. Astfel, în doi ani au fost concediaţi 455 de angajaţi, mai precizează sursa citată. Numai în 2025, compania a redus personalul cu 201 de angajați, după ce în 2024 eliminase deja alte 254 de posturi, marcând al doilea an consecutiv de restructurări.

În acelaşi timp, cifra de afaceri a companiei a urcat în 2025 cu 4% și a depășit în premieră pragul de 2,4 miliarde de lei. Pragul de 1 miliard a fost atins în 2021, în timp ce pragul de 2 miliarde a fost atins în 2024, când afacerile au urcat la 2,32 miliarde de lei, de la 1,98 miliarde lei cu un an înainte.

Profitul net a avut o evoluție și mai spectaculoasă. Acesta a crescut de la 154,98 milioane de lei în 2023 la 270,33 milioane de lei în 2025, un avans de 74,4%. Doar în ultimul an, profitul net a avansat cu 128,3%, de la 118,4 milioane de lei în 2024 la 270,3 milioane de lei, mai scrie Economica.