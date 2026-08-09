Deputata de opoziție Time Kadrijaj a aruncat cu ouă spre premierul interimar Albin Kurti, în timpul unei ședințe plenare de sâmbătă. Parlamentarii și agenții de securitate au intervenit imediat pentru a opri incidentul.

VIDEO. Momentul în care premierul interimar din Kosovo este atacat cu ouă de o parlamentară din opoziție - Sursa: X/ @greekcitytimes

Kadrijaj, membră a partidului Alianța pentru Viitorul Kosovo, a scos ouă din geantă și le-a aruncat în direcția premierului, strigând "Rușine!". Cel puțin patru ouă au fost aruncate spre Kurti, aflat în primul rând al sălii.

Deputata de opoziție Time Kadrijaj a aruncat cu ouă spre premierul interimar Albin Kurti

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Incidentul a avut loc după ce Albin Kurti le-a transmis parlamentarilor că are nevoie de mai mult timp pentru discuțiile cu celelalte formațiuni politice, înainte de a propune un candidat pentru funcția de președinte al Parlamentului, în urma alegerilor anticipate din iunie.

Președintele de ședință a cerut întreruperea transmisiunii în direct, în timp ce agenții de securitate au intervenit pentru a-l proteja pe premier. Ședința a fost marcată de haos, pe fondul tensiunilor politice care persistă de mai mult timp în Kosovo.

Kosovo, blocat politic de aproape doi ani

Țara se confruntă cu un blocaj politic de aproape doi ani. În această perioadă au avut loc trei runde de alegeri generale în mai puțin de doi ani, după ce două legislaturi succesive au fost dizolvate pe fondul fragmentării politice.

Albin Kurti poartă de câteva zile negocieri cu formațiunile din opoziție pentru deblocarea situației politice și alegerea unei noi conduceri a Parlamentului. Discuțiile au loc într-un moment în care premierul încearcă să obțină suficient sprijin pentru formarea unei majorități.

După incidentul din Parlament, Kurti a reacționat ironic la gestul deputatei. „Dacă acesta a fost prețul dialogului, sunt bucuros să plătesc acest preț”, a declarat premierul interimar.

Nu este primul episod de acest fel care are loc în Parlamentul din Kosovo. În trecut, chiar parlamentari din partidul lui Albin Kurti, pe atunci aflați în opoziție, au recurs la proteste spectaculoase, inclusiv prin folosirea gazelor lacrimogene, pentru a împiedica anumite voturi.