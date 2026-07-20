Lockheed Martin pregătește o rachetă Patriot, la jumătate de preţ, pentru interceptarea dronelor

Americanii de la Lockheed Martin vor să producă o variantă de rachetă mai ieftină pentru sistemul Patriot, destinată interceptării dronelor. În prezent, o rachetă PAC-3 MSE costă aproximativ 4 milioane de dolari. Noua variantă, numită PAC-3 ACE, ar urma să coste mai puțin de jumătate.

Lockheed Martin are în plan să lanseze un nou model, mai ieftin, al rachetei Patriot, adaptat la cererea pieţei în urma războaielor din Ucraina şi Iran, relatează Financial Times.

Lockheed pregătește o rachetă Patriot mai ieftină

Grupul american a anunțat luni că noua rachetă PAC-3 Adapted Capability Effector, denumită ACE, va costa sub 2 milioane de dolari adică jumătate din prețul interceptoarelor PAC-3 MSE.

Articolul continuă după reclamă

Lockheed a transmis că intenționează să dezvolte și să producă arma împreună cu parteneri din Statele Unite și Europa. "Militarii americani și aliați au nevoie de o soluție testată în luptă și eficientă din punct de vedere al costurilor", a declarat Tim Cahill, președintele diviziei Missiles and Fire Control de la Lockheed Martin.

Anunţul a fost făcut în prima zi a Salonului Aeronautic de la Farnborough, eveniment bienal care reunește companii aerospațiale și de apărare din întreaga lume.

Războiul din Ucraina a redus stocurile de rachete Patriot

Cererea pentru sistemul Patriot a crescut puternic după invadarea Ucrainei de către Rusia, în 2022, care a dus la reducerea stocurilor globale. În același timp, a crescut cererea pentru alternative mai ieftine, capabile să contracareze dronele la cost redus.

Faptul că una dintre cele mai mari companii de apărare din lume lansează un sistem de interceptare mai ieftin arată cum giganţii din domeniu încearcă să răspundă concurenței venite din partea unor start-up-uri tehnologice mai mici și mai agile.

Producătorul ucrainean de armament Fire Point a anunțat luna trecută că a efectuat primul test de zbor al interceptorului antirachetă FP-7.x.

Compania a precizat că arma este destinată combaterii amenințărilor reprezentate de rachetele balistice și dronele rusești, la o fracțiune din costul sistemelor occidentale existente, precum Patriot și sistemul franco-italian SAMP-T, și că ar putea fi produsă, în cele din urmă, în cantități mult mai mari.

Promisiunea Lockheed că va produce sistemul împreună cu parteneri europeni arată și o schimbare de strategie, în speţă renunțarea la modelul bazat exclusiv pe vânzarea de armament către aliați.

Financial Times aminteşte că guvernele europene urmăresc să își dezvolte propriile capacități, în special în domeniul apărării aeriene, în condițiile în care Statele Unite, sub conducerea președintelui Donald Trump, și-au redus implicarea în Europa.