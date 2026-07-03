Maia Sandu, ca Nicuşor Dan: Consultări pentru desemnarea unui nou premier. Reacţie după căderea Guvernului

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că Alexandru Munteanu a avut "mână liberă" în conducerea Executivului și că decizia de a demisiona i-a aparținut. Șefa statului a anunțat totodată că, începând de luni, 6 iulie, va purta discuții cu fracțiunile parlamentare pentru identificarea unui nou candidat la funcția de premier. Până la desemnarea unui succesor, Munteanu va conduce Guvernul în regim de interimat, potrivit Agerpres.

Maia Sandu, după demisia premierului R. Moldova: "A avut mână liberă să conducă Guvernul. El a ales să plece" - Hepta

"Săptămâna viitoare voi consulta fracţiunile parlamentare privind desemnarea unui candidat la funcţia de prim-ministru. Este nevoie să regândim mai multe decizii, inclusiv în ceea ce priveşte politica fiscală şi legea salarizării. Trebuie să avem în guvern o echipă unită şi puternică, care să ducă Republica Moldova până la aderarea la Uniunea Europeană", a declarat şefa statului.

Miniștrii interimari, îndemnați să continue reformele fără pauză

În conferinţa sa de presă, Maia Sandu a reamintit că R. Moldova şi-a luat mai multe angajamente în parcursul său de aderare la UE, care trebuie îndeplinite până la data de 1 septembrie. În acest sens, şefa statului a îndemnat miniştrii în exerciţiu, precum şi funcţionarii publici implicaţi în aceste procese să continue munca.

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"Avem sarcini pe care trebuie să le îndeplinim până la 1 septembrie. Îi rog pe miniştrii interimari şi pe toţi colegii care lucrează la agenda de integrare europeană să nu facă nicio pauză şi să lucreze chiar mai repede. Rugămintea mea este ca, în pofida acestei situaţii, să facem tot ceea ce ne-am propus până la 1 septembrie", a subliniat Maia Sandu.

Formarea unui nou Guvern ar putea dura

Preşedinta Republicii Moldova a mai declarat că, din propria experienţă, ştie că nu este uşor să identifici candidaţi la funcţia de prim-ministru, aşa că nu este clar cât timp va trece până când ţara va avea un nou guvern. Totuşi, ea a reiterat că acest lucru trebuie să se întâmple cât mai repede posibil.

Potrivit Moldpres, şefa statului i-a mulţumit lui Alexandru Munteanu şi întregului guvern pentru munca depusă.

"Îi mulţumesc domnului Alexandru Munteanu pentru faptul că şi-a asumat răspunderea pentru Guvern într-o perioadă complexă, atunci când erau necesare măsuri de relansare a economiei, dar şi iniţierea unor reforme structurale esenţiale. Apreciez eforturile depuse de el, dar şi de întregul cabinet de miniştrii în aceste luni", a afirmat preşedinta Republicii Moldova.

Șefa statului respinge speculațiile din jurul demisiei premierului

Maia Sandu a negat totodată unele informaţii vehiculate în spaţiul public privind demisia premierului Munteanu.

"Speculaţiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor şi nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul aşa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine şi s-au depus eforturi mari. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă şi sunt convinsă şi acum că are cele mai bune intenţii. Dar am aşteptat mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezenţă pentru a asculta oamenii, pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem şi de ce trebuie să le facem", a explicat Maia Sandu.

Moldpres a informat că premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, şi-a anunţat vineri demisia din fruntea guvernului, după opt luni de mandat.