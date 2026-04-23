Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că a ordonat forţelor US Navy să atace orice ambarcaţiune, oricât de mică ar fi, dacă este suspectată că ar putea să fi amplasat mine în Strâmtoarea Ormuz, adăugând că vor intensificate operaţiunile de deminare a acestei căi navigabile vitale pentru economia mondială, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Marina SUA a primit ordin de la Trump să atace în Strâmtoarea Ormuz. Navele vizate

"Am ordonat Marinei SUA să doboare şi să distrugă orice navă, indiferent cât de mică ar fi (toate cele 159 de nave ale lor se află pe fundul mării), care plasează mine în apele Strâmtorii Ormuz. Să nu aveţi niciun dubiu în această privinţă!", a afirmat Trump într-o postare pe platforma sa de socializare, Truth Social.

Trump a afirmat, din nou, că SUA deţin controlul în Strâmtoarea Ormuz

"Navele noastre de deminare sunt ocupate în acest moment cu curăţarea strâmtorii. Ordon ca această activitate să continue, dar la un ritm de trei ori mai mare decât cel actual", a adăugat el. Totodată, preşedintele Donald Trump a declarat joi, fără a oferi vreo dovadă, că Statele Unite deţin "controlul total" asupra Strâmtorii Ormuz şi că aceasta va rămâne "închisă ermetic" până la încheierea unui acord cu Iranul, potrivit Reuters.

Articolul continuă după reclamă

Eșecul negocierilor de pace și noile escaladări din strâmtoarea Ormuz, unde Iranul a atacat miercuri 3 nave, două fiind "sechestrate", au împins din nou în sus prețul petrolului. Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat joi la aproximativ 103 dolari pe baril.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu interzicerea fumatului pe plajă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰