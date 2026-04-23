Marina SUA a primit ordin de la Trump să atace în Strâmtoarea Ormuz. Navele vizate

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că a ordonat forţelor US Navy să atace orice ambarcaţiune, oricât de mică ar fi, dacă este suspectată că ar putea să fi amplasat mine în Strâmtoarea Ormuz, adăugând că vor intensificate operaţiunile de deminare a acestei căi navigabile vitale pentru economia mondială, potrivit AFP, citată de Agerpres.

de Redactia Observator

la 23.04.2026 , 17:20
"Am ordonat Marinei SUA să doboare şi să distrugă orice navă, indiferent cât de mică ar fi (toate cele 159 de nave ale lor se află pe fundul mării), care plasează mine în apele Strâmtorii Ormuz. Să nu aveţi niciun dubiu în această privinţă!", a afirmat Trump într-o postare pe platforma sa de socializare, Truth Social.

Trump a afirmat, din nou, că SUA deţin controlul în Strâmtoarea Ormuz

"Navele noastre de deminare sunt ocupate în acest moment cu curăţarea strâmtorii. Ordon ca această activitate să continue, dar la un ritm de trei ori mai mare decât cel actual", a adăugat el. Totodată, preşedintele Donald Trump a declarat joi, fără a oferi vreo dovadă, că Statele Unite deţin "controlul total" asupra Strâmtorii Ormuz şi că aceasta va rămâne "închisă ermetic" până la încheierea unui acord cu Iranul, potrivit Reuters.

Eșecul negocierilor de pace și noile escaladări din strâmtoarea Ormuz, unde Iranul a atacat miercuri 3 nave, două fiind "sechestrate", au împins din nou în sus prețul petrolului. Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat joi la aproximativ 103 dolari pe baril.

“Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?” Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: “Am un singur lux”
Cum arăta Patrice Cărăușan de la Survivor la casting, la proba costumului de baie. Imagini nemaivăzute cu Războinica
Decizie șoc: Baiaram, out din primul 11 la Dinamo – Universitatea Craiova! Exclusiv
Zece lingouri de aur, descoperite de angajatul unei primării în timp ce tundea iarba: Nimeni nu le-a revendicat. Cine va păstra comoara
Un copil român de 2 ani a fost dus de urgență la spital în Tulum, după ce ar fi băut benzină. În ce stare este
