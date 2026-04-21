Masacru în Mexic, cu doar câteva săptămâni înainte de primul meci al Cupei Mondiale. O turistă canadiană a fost ucisă şi alţi 13 oameni, între care şi doi copii, au fost răniţi în urma unui atac armat la piramidele antice de lângă Ciudad de Mexico. Călăul s-a sinucis înainte să fie prins de forţele de ordine.

Sunt momentele de groază în care grupul de turişti este luat la ţintă. 13 oameni sunt răniţi - între ei, o fată de 13 ani din Brazilia şi un băiat din Columbia în vârstă de doar 6 ani. Din păcate, o turistă din Canada nu se va mai întoarce acasă.

Bărbatul, îmbrăcat cu o cămaşă în carouri şi pantaloni tactici, a urcat pe obiectivul turistic înarmat cu un pistol de calibrul 38mm pentru care cărase după el o pungă plină cu cartuşe. Avea la îndemână şi un cuţit de vânătoare.

"Erau oameni acolo care păreau a fi ostateci. Nu după mult timp am văzut că a lăsat pe cineva să coboare. O fată. Am crezut că urma să o împuşte din spate, dar nu a făcut-o, Slavă Domnului", povesteşte o martoră.

În imaginile înregistrate de la baza piramidei se pot vedea mai mulţi oameni întinşi pe burtă în timp ce atacatorul se plimbă agitat pe lângă ei. O femeie şi un bărbat sunt lăsaţi să coboare treptele. Câteva secunde mai târziu individul începe să tragă focuri în aer şi asupra turiştilor. Care încep să se rostogolească cu disperare, în speranţa că vor scăpa cu viaţă.

"Am văzut oameni care se împrăştiau pur şi simplu pe acea platformă. Unii au început să alerge în jos", explică un turist martor.

Atacatorul s-a sinucis imediat după incident. Julio Cesar Jasso Ramirez avea 27 de ani şi era rezident în Ciudad de Mexico. Autoritățile încearcă să afle care sunt motivele gestului său.

Incidentul atrage şi mai mult atenţia asupra siguranţei celor care vor participa la Cupa Mondială. Mai ales că piramidele unde a avut loc atacul armat sunt parte din festivităţile ce vor fi organizate pe parcursul competiţiei. Situl arheologic face parte din Patrimoniul UNESCO.

