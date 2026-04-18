Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a transmis sâmbătă un mesaj pe Telegram, cu ocazia Zilei Armatei, în care a promis continuarea rezistenței împotriva a ceea ce a numit "cele două armate aflate în prima linie a necredinței și a aroganței".

Mesajul noului lider al Iranului, după ce Strâmtoarea Ormuz a fost închisă din nou - Sursa: Shutterstock

Potrivit Al Jazeera, Mojtaba Khamenei a subliniat că dronele țării "lovesc criminalii americani și sioniști ca fulgerul".

Mojtaba Khamenei: Îi vom face să guste din amărăciunea unor noi înfrângeri

"Curajoasa sa marină este gata să le facă dușmanilor să guste amărăciunea unor noi înfrângeri", a mai spus liderul Iranului.

Articolul continuă după reclamă

Liderul iranian a prezentat conflictul actual ca o continuare a tradiției revoluționare a Iranului, făcând legătura între Revoluția Islamică din 1979 și două "războaie impuse" anterioare.

De asemenea, el a lăudat armata iraniană pentru că "a apărat cu curaj teritoriul, apele și steagul care îi aparțin", potrivit CNN.

Mesajul s-a încheiat cu condoleanțe adresate familiilor celor uciși în ceea ce a descris drept "războiul impus de Statele Unite și de regimul sionist împotriva marii națiuni iraniene".

Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut în public de când a fost desemnat succesor al tatălui său, Ali Khamenei, în funcția de lider suprem al Iranului.

Mesajul, transmis cu ocazia Zilei Armatei

Potrivit informațiilor apărute în presă, Ali Khamenei ar fi fost ucis într-un atac aerian comun al Statelor Unite și Israelului, la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, izbucnit la sfârșitul lunii februarie.

Mesajul transmis de Mojtaba Khamenei vine la câteva ore după ce presa de la Teheran a anunțat că armata reia "controlul strict" asupra Strâmtoarea Ormuz, ca reacție la menținerea blocadei americane asupra porturilor iraniene.

Astfel, Iranul a revenit asupra deciziei luate cu o zi înainte de a redeschide această rută maritimă esențială pentru comerțul global cu petrol, relatează Sky News.

Denisa Vladislav

Întrebarea zilei Credeţi că vom avea alt premier săptămâna viitoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰