Artista franco-iraniană Marjane Satrapi, autoarea seriei de benzi desenate Persepolis, a murit la vârsta de 56 de ani, a anunţat joi dimineaţă echipa sa de comunicare.

Artista franco-iraniană Marjane Satrapi, creatoarea seriei Persepolis, a murit la vârsta de 56 de ani - Profimedia Images

Autoarea, care a ajuns în Franţa în 1994 şi a fost naturalizată în 2006, a fost făcută Cavaler al Legiunii de Onoare în iulie anul trecut. Ea a refuzat în 2025 Légion d'honneur, denunţând „o atitudine ipocrită a Franţei faţă de Iran”, în special în ceea ce priveşte acordarea vizelor.

„Marjane Satrapi a murit de tristeţe la puţin mai mult de un an după moartea lui Mattias Ripa, soţul ei şi iubirea vieţii sale”, se arată într-un comunicat al apropiaţilor săi transmis agenţiei AFP. Producător, actor şi scenarist, Mattias Ripa a murit la 8 aprilie 2025.

Satrapi a semnat mai multe benzi desenate, dar şi mai multe filme, printre care adaptarea cinematografică a romanului grafic „Persepolis”. Acest lungmetraj, distins cu Premiul Juriului la Festivalul de la Cannes în 2007, povesteşte istoria sa personală, precum şi arestările şi execuţiile care au urmat Revoluţiei Islamice conduse de ayatollahul Khomeini în 1979.