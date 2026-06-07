Ziua Porţilor deschise la aeroclubul din Târgu Mureş a adus adrenalină pentru cei dornici să se autodepăşească. Vizitatorii au putut să zboare cu planorul. Experienţa, complet gratuită, a fost atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari. Iar bucuria pe măsură

Emoţii puternice şi multă adrenalină. Asta au simţit toţi cei care au ajuns la aeroclubul din Târgu Mureș, unde zborul cu planonul a fost la ordinea zilei.

"A fost foarte frumos şi am avut emoţii mai mult la pornire. Deci înainte a fost cea mai mare frică. Mă gândeam cum o să fie, ce o să fac, dacă aterizez, dacă nu aterizez", explică o tânără.

"Pornirea a fost o senzaţie foarte faină, a fost ceva intens. Ai simţit un nod un gât, simţeai cum, din cauza vitezei, simţeai aşa, o anumită presiune, dar a fost ceva foarte spectaculos, ceva fain", povestește un tânăr.

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"Copii sunt foarte curioşi tot timpul, vor să se urce în avioane, să prindă manşa, să tragă de comenzi, sunt interesaţi pentru că este un domeniu foarte frumos", explică Eric Pelaghe, pilot.

Evenimentul a adunat oameni de toate vârstele, care au avut de ales între mai multe variante de zbor.

"Am avut trei opţiuni: am avut zboruri scurte, aproximativ 6 minute, zboruri puţin mai lungi, undeva la 15-20 de minute sau zboruri acrobatice cu planorul", explică Geza Lazăr, pilot instructor.

Pe lângă zborul cu planorul, vizitatorii s-au putut bucura şi de expoziţii speciale.