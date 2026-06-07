Craiova s-a transformat, în acest weekend, într-un adevărat paradis culinar. Din centrul oraşului se simt arome din toate colţurile lumii, iar zeci de food truck-uri răsfaţă pofticioşii cu preparate care mai de care mai tentante. Muzica, vibe-ul de vară şi mâncarea gătită pe loc completează reţeta unui festival urban care atrage mii de vizitatori.

Peste 20 de standuri culinare şi-au dat întâlnire în centrul Craiovei. Cei care ajung aici o pot lua la pas printre zeci de arome şi gusturi din diferite colţuri ale lumii. Vremea frumoasă, atmosfera relaxantă şi preparate care îţi fac cu ochiul la orice pas completează experienţa. De la burgeri suculenţi la preparate internaţionale, oferta este pentru toate gusturile.

O masă completă ajunge, în medie, la 100 de lei

"Cel mai căutat în ultima perioadă este burger-ul smash. 40, 49 de lei, depinde de produs. Poate fi în variantă picantă sau nepicant", a declarat Cristina Sava, administrator. Nu lipsesc nici deserturile, iar clătitele rămân un clasic reinventat. Printre cele mai căutate preparate s-a numărat şi pleskăviţa, celebra specialitate sârbească.

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"Avem un produs specific sârbesc. Le place, a prins bine la public. Se găteşte bine, uşor. Este un produs simplu de făcut şi foarte bun. 35 de lei sendvişul propriu-zis, care are aproximativ 400 de grame", a declarat Cristi Anton, comerciant. O masă completă ajunge, în medie, la 100 de lei. Festivalul continuă şi astăzi, în ultima zi, cu mâncare savuroasă şi atmosferă de vacanţă.