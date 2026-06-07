New York Times: Pentagonul vede o amenințare tot mai mare din partea spionajului israelian

Departamentul Apărării din SUA a ridicat nivelul amenințării contrainformațiilor la cel mai înalt nivel, în condițiile în care autoritățile americane bănuiesc că Israelul a interceptat negocierile americane cu Iranul.

Rapoartele recente ale serviciilor de informații americane au ridicat îngrijorări cu privire la agențiile de spionaj israeliene care interceptează negociatorii americani care lucrează la un acord de pace cu Iranul, pe fondul îngrijorării crescânde cu privire la o amenințare mai generală din partea Israelului în domeniul contrainformațiilor.

Israelul și Statele Unite știau și tolerau de mult timp că se spionează reciproc. Dar efortul intensificat al Israelului de a afla despre pozițiile SUA în discuțiile cu Iranul a depășit limita, potrivit unor oficiali americani, citați de New York Times.

Rapoartele includ îngrijorări cu privire la faptul că Israelul și-a intensificat eforturile de a intercepta înalți oficiali americani, inclusiv pe Steve Witkoff, negociatorul principal al președintelui Trump, Elbridge A. Colby, cel mai înalt oficial politic al Pentagonului, și unul dintre principalii săi adjuncți, Michael P. DiMino IV.

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Un alt raport, redactat de Agenția de Informații a Apărării și alte birouri de informații militare și axat pe evenimente anterioare de acum câțiva ani, a afirmat că nivelul de amenințare a contrainformațiilor reprezentat de Israel a fost crescut în ultimele săptămâni la nivelul maxim, de la critic.

Raportul, la care a contribuit Agenția de Contrainformații și Securitate a Apărării, prezintă diverse eforturi ale Israelului de a spiona personalul militar american și oficialii guvernamentali.

Îngrijorarea intensificată cu privire la spionajul israelian vine într-un moment deosebit de sensibil. Israelul și SUA au purtat împreună războiul împotriva Iranului și nu au avut niciodată o coordonare militară atât de strânsă ca acum, cu ofițeri militari israelieni care lucrează cot la cot cu omologii lor americani de la Comandamentul Central al SUA.

Armata americană împărtășește cantități uriașe de informații tactice și operaționale cu omologii săi israelieni. Însă înalți oficiali americani au declarat că Israelul caută informații despre strategia lui Trump și despre schimbarea pozițiilor sale cu privire la discuțiile de pace.

Noul avertisment ar putea complica eforturile de integrare suplimentară a planificării războiului militar între Comandamentul Central al SUA și Israel, mai ales dacă Pentagonul ia decizia de a impune noi restricții asupra informațiilor distribuite cu ofițerii israelieni.

Deja există tensiuni între cele două națiuni, în timp ce Trump urmărește un acord de pace, chiar dacă prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu încearcă să degradeze și mai mult capacitățile Iranului, să slăbească sau să răstoarne guvernul său teocratic și să atace reprezentantul Teheranului în Liban, Hezbollah.

Raportul Agenției de Informații a Apărării a fost redactat după incidente în care personalul american de apărare din Israel a detectat că software-ul pentru interceptarea comunicațiilor lor fusese instalat pe ascuns pe telefoanele lor.

Un oficial al Casei Albe, vorbind sub anonimat, a declarat că relatarea este falsă.

Un purtător de cuvânt al ambasadei Israelului la Washington a contestat, de asemenea, afirmațiile conform cărora Israelul reprezintă o amenințare de contrainformații, spunând că Israelul nu spionează oficiali sau entități americane.

Evoluțiile au fost descrise de mai mulți oficiali americani actuali și foști, vorbind sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni sensibile de informații.

Aceștia au spus că, în anumite privințe, avertismentul de contrainformații nu este o surpriză. Israelul s-a angajat de mult timp în operațiuni agresive de colectare de informații atât împotriva inamicilor, cât și a aliaților săi, la fel ca și Statele Unite.

Totuși, nivelul de amenințare a contrainformațiilor împotriva Israelului este acum mai mare decât al oricărui alt aliat și mai mare decât al unor țări adverse. Dintre aliații americani, doar Coreea de Sud, care este cotată ca fiind ridicată în anumite situații, se apropie de îngrijorarea față de eforturile de spionaj ale Israelului, au declarat oficialii.

Agresivitatea colectării de informații de către Israel asupra unor oficiali americani de rang înalt în timpul celei de-a doua administrații Trump a fost "dezlănțuită", a declarat un oficial de rang înalt.

Doi oficiali militari americani de rang înalt au declarat că personalul american, în special cel care servește în Israel sau alături de omologii israelieni, era conștient de riscurile contrainformațiilor înainte de noul raport.

Oficialii, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre evaluările interne, au spus că personalul american folosește o serie de proceduri și protocoale de securitate pentru a contracara amenințarea și pentru a-și proteja telefoanele mobile și alte dispozitive electronice, în special în timpul călătoriilor în Israel, dar au refuzat să descrie aceste măsuri în detaliu din motive de securitate.

Cooperarea dintre cele două armate este foarte strânsă, dar fiecare parte trebuie, de asemenea, să-și păstreze secrete cele mai sensibile informații.

La Centrul de Coordonare Civil-Militară din Kiryat Gat, Israel, condus de SUA, de exemplu, personalul militar și diplomatic american și israelian lucrează cot la cot pentru a aplica armistițiul din Gaza și a facilita eforturile umanitare. Dar clădirea are și un etaj exclusiv pentru SUA și un etaj exclusiv pentru Israel, unde personalul din fiecare țară poate discuta cele mai sensibile subiecte.

Raportul arată că incidentele de contrainformații au început să se intensifice la sfârșitul anului 2024, pe măsură ce administrația Biden a presat Israelul să își limiteze atacurile asupra Gazei, și au continuat în 2025, pe măsură ce administrația Trump a analizat opțiunile de a ataca Iranul.

Raportul, care a inclus contribuții de la o serie de agenții de informații militare, detaliază, de asemenea, mai multe episoade din ultimii ani. Anul trecut, ofițeri de la Shin Bet, agenția de informații interne a Israelului, au fost descoperiți că au încercat să planteze un dispozitiv de ascultare într-un vehicul al Serviciilor Secrete.

Deși documentul nu discută în mod explicit negocierile de pace, alte rapoarte recente ale serviciilor de informații au ridicat îngrijorarea cu privire la ascultarea de către israelieni a domnului Witkoff și a altor negociatori de top, în timp ce aceștia încearcă să ajungă la un acord pe termen lung pentru un acord de pace între SUA și Iran.

Tendința unor înalți oficiali ai administrației Trump de a zbura cu aeronave private, de a desfășura activități de securitate națională pe telefoanele personale și de a respinge angajarea de personal de la ambasadele SUA din străinătate i-a făcut ținte deosebit de vulnerabile pentru serviciile de spionaj ale aliaților și adversarilor deopotrivă, a declarat un fost înalt oficial american care a avut relații extinse cu Israelul.

Alți oficiali actuali au recunoscut, de asemenea, că utilizarea telefoanelor mobile personale i-a transformat în ținte ușoare pentru interceptare.