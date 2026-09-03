Avem cartofi româneşti din belşug anul acesta, dar asta nu înseamnă că îi cumpărăm mai ieftin. Ajung să coste şi de patru ori mai mult decât la poarta fermei. Deşi producţia a crescut, tot nu ne ajunge. Importurile cresc ca să acopere consumul - în jur de 95 de kilograme pe an, în medie, de persoană.

George Budulan, un fermier din Dolj, vinde toamna aceasta în pieţele şi magazinele din judeţ 350.000 de kilograme de cartofi.

"Curentul s-a scumpit, motorina s-a scumpit, sămânţa de cartofi a fost scumpă. Noi luăm din afară sămânţă, aducem din Olanda. Acum merg cu un en-gros din Craiova. [...] 1 leu 20. Mi-i ia de acasă, kilogramul" spune George Budulan, cultivator de cartofi.

De trei ani, producţia creşte şi ar putea depăşi anul acesta 1.500.000 de tone. Recoltele nu sunt suficiente, însă, ca să aducă preţuri mai mici şi să ne scape de importuri.

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În unele pieţe, cartofii spălaţi şi perfect uniformi, prezentaţi drept speciali pentru prăjit, costă şase sau opt lei kilogramul.

"Eticheta îmbracă forma. Aspectul comercial nu e ceva pentru care să nu consumi cartoful românesc. Că e ciupit sau e lovit... alea sunt aspecte mecanice" explică Vlad Gheorghe, de la Organizaţia Producătorilor de Fructe şi Legume.

Importurile de cartofi proaspeţi sau congelaţi continuă să crească

Între timp, tot cresc importurile de cartofi proaspeţi sau congelaţi, gata tăiaţi. Anul trecut au ajuns la aproape 300.000 de tone. Cei mai mulţi vin din Franţa, Germania şi Polonia. Ca să mâncăm doar cartofi autohtoni, suprafaţa cultivată ar trebui să fie de patru ori mai mare.

"Producătorii să fie încurajaţi să cultive. Marfa noastră merge şi la gunoi de multe ori fiindcă nu e vândută, nu avem cui s-o vindem" spune George Budulan, cultivator de cartofi.

Cultivatorii de cartofi pot obţine fonduri de până la două milioane de euro prin intermediul Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.