A riscat ultimii 2.000 de dolari şi a dat lovitura. Afacerea care promite Generaţiei Z venituri mari, fără şef

Tot mai mulți tineri din Generaţia Z renunță la ideea unui loc de muncă tradițional și încearcă să-și construiască propriile afaceri, în căutarea independenței financiare. Este și cazul lui Micah, un tânăr de 24 de ani care, în urmă cu doar trei ani, lucra noaptea ca om de serviciu într-un liceu din Nebraska. Astăzi conduce un Lamborghini Urus și susține că afacerea sa îi aduce un profit de până la 75.000 de dolari pe lună.

Micah Stanley lucra ca om la curăţenia, iar acum conduce un Lamborghini - Micah Stanley | LinkedIn

Oportunitățile tot mai puține pentru locurile de muncă destinate începătorilor, costurile în creștere ale locuințelor și datoriile personale îi determină pe tinerii americani să caute alte variante pentru a-și asigura viitorul financiar.

Unii investesc în active speculative, precum criptomonedele sau piețele de predicții, în timp ce alții economisesc agresiv pentru pensie. Pentru o parte a Generației Z, soluția este însă antreprenoriatul și obținerea veniturilor din mai multe surse, scrie Bloomberg.

De la om de serviciu într-un liceu la propria afacere

Micah Stanley este unul dintre acești tineri. În urmă cu trei ani, lucra noaptea ca om de serviciu într-un liceu din Nebraska. Nu a absolvit el însuși liceul, iar astăzi, la 24 de ani, publică videoclipuri pe YouTube în care le explică urmăritorilor cum pot să scape de constrângerile unui program clasic de muncă și să ajungă la independență financiară.

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Primul său succes a venit după ce a instalat aproximativ 150 de automate în baruri și cluburi. Cele mai multe nu vând însă chipsuri sau dulciuri, ci vape-uri aromate și pliculețe cu nicotină Zyn.

Micah spune că nu pasiunea pentru vaping l-a împins către această afacere, ci oportunitatea pe care a identificat-o într-o industrie americană a nicotinei evaluată la 80 de miliarde de dolari.

Tânărul a început deja să pună în unele dintre automate și alte produse, printre care cărți Pokémon sau încărcătoare pentru telefoane.

"Pur și simplu m-am uitat la viața mea și mi-am spus: "Da, probabil că nu vreau să fiu om de serviciu pentru tot restul vieții", a spus Micah Stanley. "Automatele au reușit să mă elibereze."

Generația Z caută tot mai mult independența financiară

Afacerea automatelor de vânzare valorează 20,6 miliarde de dolari în Statele Unite, iar veniturile sectorului au crescut, în medie, cu 9% pe an începând din 2021, potrivit Foundation of the National Automatic Merchandising Association.

În același timp, tot mai mulți tineri americani încearcă să devină antreprenori. Numărul cererilor depuse de reprezentanții Generației Z pentru înființarea unor noi afaceri a crescut cu aproximativ 66% în cele 12 luni încheiate în iunie, comparativ cu perioada similară anterioară, potrivit unui raport al Bank of America Institute.

Pentru mulți dintre ei, siguranța financiară nu mai înseamnă neapărat construirea unei cariere într-o companie mare. Teama că ar putea fi concediați sau chiar înlocuiți de inteligența artificială îi face să caute alternative.

Mai mult de jumătate dintre reprezentanții Generației Z chestionați într-un sondaj Next Gen of Work realizat de Fiverr au spus că locurile de muncă tradiționale vor deveni depășite în viitor. Două treimi consideră că existența mai multor surse de venit este esențială pentru siguranța financiară.

Cum a început afacerea lui Micah Stanley

Drumul tânărului către veniturile pe care spune că le obține astăzi nu a fost lipsit de probleme. În timp ce făcea curățenie în toaletele școlii și mătura podelele până la ora 23:00, Micah asculta podcasturi. Interviurile realizate de Joe Rogan cu personalități precum sportivul de anduranță David Goggins sau psihologul canadian Jordan Peterson l-au inspirat să înceapă o afacere.

"M-au învățat multe despre responsabilitate și despre cum responsabilitatea tinde să-ți facă viața mai bună, nu mai rea, iar eu nu privisem niciodată lucrurile în felul acesta", a spus tânărul.

A descoperit apoi că putea cumpăra online, en-gros, vape-uri cu aproximativ 8 dolari bucata, în condițiile în care el și prietenii săi plăteau aproximativ 25 de dolari pentru același produs într-un magazin specializat.

"Este o marjă foarte agresivă, așa că asta m-a atras inițial la vape-uri", a explicat el.

A riscat ultimii 2.000 de dolari disponibili pe cardurile de credit

La 21 de ani, Micah a încercat să deschidă un magazin fizic de profil, însă afacerea a eșuat și l-a lăsat cu datorii de aproape 20.000 de dolari pe cardurile de credit.

Cu ultimii 2.000 de dolari pe care îi mai avea disponibili pe carduri, tânărul a plătit avansul pentru un automat de vape-uri care costa 10.000 de dolari.

A contactat apoi proprietarul unui bar pentru studenți din centrul orașului Lincoln și i-a oferit 10% din profitul net în schimbul amplasării aparatului în local.

"A fost unul dintre acele momente în care nu mai ai nimic de pierdut", a povestit bărbatul.

Până la sfârșitul primei luni, automatul generase vânzări de aproape 3.000 de dolari, susține tânărul. El și fratele său mai mic au folosit banii pentru a finanța achiziția altor aparate și au acumulat, la un moment dat, datorii de aproximativ 60.000 de dolari.

150 de automate și vânzări de 150.000 de dolari într-o lună

Micah a făcut ulterior echipă cu Jordan Brown, a cărui companie Vape VTM comercializa astfel de automate din Cleveland la prețuri mai mici. Jordan spune că a văzut potențial în ambiția tânărului și a acceptat să-i pună la dispoziție aproximativ 20 de aparate.

În câteva luni, Stanley spune că ajunsese să câștige suficient pentru a-și achita datoriile.

În prezent, tânărul are aproximativ 150 de automate în trei state. Acestea au generat vânzări de aproximativ 150.000 de dolari într-o lună recentă, potrivit unei capturi de ecran din contul său Vape VTM. Stanley susține că marja sa de profit este de aproximativ 50%.

Tânărul își folosește inclusiv Lamborghini-ul în scop profesional și susține că îl declară drept deducere fiscală.

Afacerea a devenit tot mai populară printre tineri

Ideea câștigurilor obținute din automate a început să atragă tot mai mult atenția tinerilor care vor să facă bani mai repede. Între 2022 și 2025, mențiunile pe platforma X despre automate ca sursă de venit pasiv s-au dublat, potrivit datelor Sprinklr.

Cel mai urmărit videoclip al lui Stanley despre acest tip de afacere, "How To Start A Vape Vending Machine Business In 2026", a strâns 78.000 de vizualizări în șapte luni. O colaborare similară cu un canal dedicat afacerilor a fost urmărită de aproape 300.000 de ori.

"Oricine poate ajunge la independență financiară", spune tânărul. "Cred că cea mai bună cale de a ajunge acolo mai repede este să-ți începi propria afacere."

Există însă riscuri și restricții

Micah recunoaște că acest model de afacere nu este potrivit pentru oricine. Achiziționarea automatelor și a produselor presupune costuri inițiale, iar antreprenorii trebuie să genereze suficienți bani pentru a-și achita datoriile înainte să obțină efectiv profit.

Există și un cadru legal complicat. În funcție de stat, operatorii automatelor pot avea nevoie de licențe de vânzare cu amănuntul și autorizații suplimentare pentru comercializarea produselor din tutun și nicotină.

Barurile în care accesul este permis exclusiv persoanelor de cel puțin 21 de ani sunt mai potrivite pentru astfel de automate, având în vedere restricțiile de vârstă aplicabile produselor cu nicotină.

Grupurile pentru sănătate publică cer însă restricții mai dure și susțin chiar interzicerea vânzării produselor din tutun prin automate.

"Avem nevoie de măsuri de protecție mai puternice, nu de noi puncte de acces care să facă aceste produse mai ușor de cumpărat", a transmis Truth Initiative.

În prezent, Micah se concentrează tot mai mult pe programele prin care îi învață și pe alții cum să dezvolte afaceri cu automate și își extinde oferta de cărți Pokemon.

Privind în urmă la perioada în care făcea curățenie într-un liceu, tânărul spune că uneori îi este greu să creadă cât de mult i s-a schimbat viața.

"Uneori, în timpul unui drum târziu în noapte, cu o melodie bună de la Drake, îmi trece prin minte că obișnuiam să fiu om de serviciu, apoi mă uit la toate și îmi spun: "Wow, e destul de tare", a spus Micah Stanley.