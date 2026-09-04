Pentru a doua seară la rând, la Veneţia, a fost spectacol în toată regula! De la rochii spectaculoase şi apariţii care au întors toate privirile şi până la filme care au ţinut cu sufletul la gură publicul, festivalul le are pe toate. Avem şi noi imaginile şi haideţi să le vedem împreună!

Covorul roşu de la Veneţia a atras ca un magnet, pentru a doua seară la rând, nume mari din lumea filmului şi showbiz-ului american. Modelul Kendall Jenner a strălucit într-o rochie vintage aurie din colecţia designerului Giorgio Armani.

Într-o piesă făcută la comandă de la aceeaşi casă de modă, nici iubita lui Leonardo DiCaprio nu a dat greş. Vittoria Ceretti a atras toate privirile. Modelul italian a optat pentru o rochie neagră lungă cu spatele gol.

Prin Veneţia e şi soţia lui Cristiano Ronaldo. Georgina a fost surprinsă într-o ţinută simplă. Un top şi o cămaşă de satin de aproximativ 100 de euro fiecare. Şi domnii au uimit. John Malkovich a ales un costum negru de gală. Piesa de rezistenţă a fost însă cămaşa sa cu guler supradimensionat.

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Actorul a mers apoi la proiecţia filmului în care joacă - una dintre favoritele la marele premiu. Producţia a ridicat în picioare o sală arhiplină, iar aplauzele nu s-au oprit pentru 13 minute. Malkovich şi-a stâpânit cu greu lacrimile.

O alta proiecţie primită cu entuziasm a fost cea a "Bucking Fastard". Producţia a primit şapte minute de ovaţii. Atenţia a fost pe Rooney și Kate Mara, surori în viaţa reală, dar şi în film.

Personajele sunt atât de apropiate, încât vorbesc în acelaşi timp, au aceleaşi vise şi… se îndrăgostesc de acelaşi bărbat. Petrecerea a continuat cu o cină exclusivistă în Grădinile Regale din Veneţia. Jonatahn Bailey ne-a oferit o apariţie elegantă.