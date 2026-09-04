România se confruntă cu un val masiv de scumpiri, fiind raportată în repetate rânduri drept campioana inflației în Europa. Prețurile carburanților au explodat, iar rata inflației a depășit praguri care dau frisoane. Deși BNR prognozează o scădere a ratei inflației, românii resimt din greu acest fenomen.

"Am luat o sută de grame. Două-trei feliuțe, că atât mi-am permis. Mă uit în frigider când plec la cumpărături să văd ce îmi permit. Am redus carnea de porc, mai mult pui și legume. Îmi vine să plâng când mă gândesc la factura la gaze. Am avut 2.000 și ceva de lei de plata, mai mult ca pensia mea"

Efectele scumpirilor în lanț se resimt direct în buzunarele oamenilor. Cu precădere în rândul celor cu salarii mici sau a pensionarilor. Datele economice recente arată o scădere cu peste 6% a vânzărilor din retail față de 2025, semn că românii cumpără considerabil mai puțin.

Din cauza costurilor logistice crescute și a inflației mari, oamenii sunt nevoiți să facă compromisuri dure la alimente, reducând porțiile sau raționalizând cumpărăturile zilnice.

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"Am luat 3 felii, că atâta îmi mai permit"

"Am luat o sută de grame. Două-trei feliuțe, că atât mi-am permis. Mă uit în frigider când plec la cumpărături să văd ce îmi permit. Am redus carnea de porc, mai mult pui și legume. Îmi vine să plâng când mă gândesc la factura la gaze. Am avut 2.000 și ceva de lei de plata, mai mult ca pensia mea", a spus o pensionară pentru Observator.