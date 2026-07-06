Liderii europeni se pregătesc să înfrunte furtuna la cel mai important summit NATO din ultimele decenii. La Ankara, Alianța își va prezenta noua strategie de viitor, una care implică mai puține trupe și echipamente americane în Europa. Iar Donald Trump vine decis să critice țările membre pentru lipsa sprijinului în campania din Iran. România va fi reprezentată de președintele Nicușor Dan, care speră să obțină sprijin împotriva dronelor rusești.

Summitul de la Ankara va fi primul după ce Pentagonul a confirmat oficial că retrage jumătate dintre avioanele de luptă, un submarin nuclear și toate aeronavele de alimentare în aer pe care le au americanii în Europa.

"Ne așteptăm ca președintele Statelor Unite să continue să critice Alianța pentru lipsa sa de solidaritate și de răspuns în ceea ce privește criza din Iran", explică analistul politic Sinan Ulgen.

Ce s-ar putea întâmpla cu trupele americane din Europa

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Pe lângă echipament, Casa Albă retrage și cel puțin 5.000 de militari din Germania. O parte din trupe ar putea să fie mutate în Polonia, care își dorește o bază militară americană permanentă pe teritoriul ei, după ce Washingtonul a avertizat că Rusia pregătește o provocare armată pentru a testa Alianța Nord-Atlantică.

"Aliații europeni vor fi foarte dornici să îl audă pe președintele Trump, să afle dacă Statele Unite vor rămâne implicate în securitatea europeană", spune analistul politic Ian Lesser.

Ce obiective are România la Summitul NATO de la Ankara

Obiectivele României la summit:

Sprijin pentru apărarea anti-drone

Consolidarea securității la M. Neagră

Prezență militară aliată sporită

Țara noastră are ținte mari la summit. Președintele Nicușor Dan va cere ajutorul aliaților după incursiunile dronelor rusești.

"Cu siguranță o să vedeți că vom discuta mâine despre drone. […] Subiectul dronelor va fi unul central, vor fi multe discuții. Este ceva crucial!", spune secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Primire de gală pentru Donald Trump la Ankara

La Ankara, Recep Erdogan îi pregătește lui Donald Trump o primire de gală. 70.000 de jandarmi și polițiști vor fi pe străzi. Președintele Turciei speră că va obține permisiunea de a cumpăra avioane de luptă F-35, pe care și le dorește de șapte ani.

"Este o problemă foarte importantă pentru economia de apărare a Turciei, pentru președintele Erdogan personal. Președintele Trump a sugerat că ar putea veni cu un cadou pentru președintele Erdogan", explică jurnalista AP Seung Min Kim.

Volodimir Zelenski le va cere aliaților europeni să ia decizii dure

La summit va participa și președintele Ucrainei, care va cere aliaților europeni să ia decizii dure după un nou bombardament distrugător al Rusiei.

Moscova a lansat azi-noapte peste 400 de drone și rachete hipersonice asupra capitalei ucrainene. 15 blocuri au fost lovite, iar peste 130 de oameni au fost răniți sau uciși.