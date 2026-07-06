Impas total în negocierile pentru noul Guvern. Partidele rămân pe poziţii de forţă și niciunul nu vrea să lase garda jos. Degeaba a cerut președintele Nicușor Dan o soluție de compromis. Surse Observator spun că liderii s-ar putea reașeza la masă spre finalul săptămânii. PSD și UDMR împing pentru refacerea vechii Coaliții. PNL și USR le închid ușa în nas și acceptă, în cel mai bun caz, rocada unor Guverne minoritare, cu PSD la putere abia de anul viitor.

După două luni de criză politică, PSD ar vrea un Guvern de reconciliere naţională, în care partidele fostei Coaliţii să se aşeze din nou la aceeaşi masă. Un scenariu respins categoric, însă, de PNL şi USR.

Un Guvern de armistitiu ar înseamna, practic, ca PNL să refacă alianţa cu PSD. Liberalii exclud, însă, orice formă de compromis.

"Eu cred că este o intenție clară pe care ceea ce numim azi polul de dreapta a avut-o și anume laminarea PSD. Vor să simplifice viața politică, bătălia să se ducă între polul de dreapta pro european și extrema dreaptă. PSD să dispară, cum s-a întâmplat cu socialiștii în Buglaria sau să devină irelevant. Și atunci PNL să câștige fără dificultăți alegerile în fruntea acestui pol de dreapta pt că, nu-i așa, românii vor vota întotdeauna înțelept și nu vor vota extrema dreaptă.", explică Cristian Pîrvulescu, politolog.

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Chiar dacă PSD şi UDMR insistă pe refacerea Coaliţiei, PNL şi USR ar accepta cel mult rocada unor guverne minoritare. În acest caz, PSD ar vrea să fie primul la putere, scenariu respins de liderii PNL, care spun că nu mai au încredere în social-democrați.

"Există două posibilități. Să funcționăm cu două tipuri de Guverne minoritare. Sau un Guvern PSD susținut de partidele de centru-dreapta sau un Guvern al Coaliției de centru-dreapta susținut de PSD pe baza unui acord politic pentru instalare și sigur pe baza unui program care să aibă ca certitudine direcția pe care se mișcă acest Guvern.", a declarat Ilie Bolojan, președintele PNL la TVR 1.

Pe masă mai stă şi un alt scenariu: un Guvern tehnocrat, cu Alexandru Nazare la butoane.

"Alexandru Nazare, dincolo de relația personală care mă leagă cu el, e un ministru al Finanțelor care a făcut treabă, o să vedem.", menţionează Sorin Grindeanu, preşedinte PSD.

"Se încheie un acord politic în care fiecare dintre cele două părți garantează susținerea pt cealaltă, fiecare parte se duce cu premierul și cu acordul politic în fața președintelui și în condițiile în care președintele desemnează un premier, cei care nu au premierul desemnat îi susțin pe ceilalți în așa fel încât să deblocăm criza.", a adăugat Ilie Bolojan.

Demis de PSD şi AUR prin moţiune de cenzură pe 5 mai, Ilie Bolojan se apropie de cel mai lung interimat din istoria postdecembristă a României. Guvernul Bolojan a bifat ziua 63 de interimat. Recordul a fost stabilit în 2009, când Cabinetul Emil Boc a rămas interimar peste 70 de zile.