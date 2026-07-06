Pentru mulți, cel mai important pasager din vacanță este animalul de companie. Dar dacă nu stă bine asigurat în mașină, concediul poate începe cu o amendă usturătoare. Peste 500 de șoferi au pățit-o în prima jumătate a anului, după ce și-au ținut câinele sau pisica în brațe ori pe scaunul din față. Nota de plată poate depăşi 4.300 de lei.

Pentru mulți români, nu există concediu fără câine sau pisică. Riki călătorește des cu mașina, iar până acum și-a petrecut drumurile spre vacanță în brațele stăpânei.

"Îl ţinem in braţe. Îl lăsăm cât se poate de liber", spune un șofer.

Şi nu este o excepţie. Pentru mulţi şoferi, confortul animalului cântăreşte mai mult decât regulile de siguranţă.

Articolul continuă după reclamă

"Nu am mers fără cuşcă cu el la distanţe lungi. Aşa, cand te deplasezi mai puţin îl laşi lejer stă cuminte", spune un alt șofer.

Pericolul e cât se poate real.

La o frână bruscă, orice obiect care nu este fixat este aruncat în faţă. La fel se poate întâmpla si cu un animal lăsat singur în masina. În doar o fractiune de secundă, el poate deveni victimă, dar si un pericol pentru cei din autoturism.

Amenziile usturătoare pe care le pot primii șoferii cu animale de companie

Poliţistii încearcă însă să pună frână acestor obiceiuri. Legea spune că animalele nu pot fi transportate pe locurile din faţă şi nici în braţele şoferului sau ale pasagerului. Amezile pornesc de la 1.900 de lei si pot trece de 4.300 de lei.

"De la începutul anului si pana in prezent, poliţistii au aplicat un număr de 530 de sancţiuni contravenţionale conducătorilor auto care nu au respectat regulile cu privire la transportul animalelor de companie, având în vedere comportamentul imprevizibil al acestuia, oricând poate fi pusă în pericol atat siguranta conducatorului auto cat si a celorlalti participanţi la trafic", a declarat Radu Gâtan, director adjunct Direcția Rutieră.

Pentru ca drumul spre vacanţă să nu se termine cu o amendă sau, mai grav, cu un accident, medicii veterinari recomandă cuşti de transport ori hamuri speciale care se fixează direct în centura de siguranţă.

Poziţionăm cuşca pe bancheta din spate, luăm centura de siguranţă, o punem peste cuşcă şi prindem centura de siguranţă, ne asigurăm că centura este fixata bine peste cuşcă și așa o să avem animăluţul in siguranţă.

"Cuşca aceasta este potrivită atât pentru căţei cat si pentru pisicuţe de talie mică şi medie, până în 10 kilograme. Avem hamurile care se ataşază pe bancheta din spate pornesc ca si preţ de 50 de lei, pana la 100 de lei. Se prinde de centura de siguranţă de la maşină", a declarat Laura Stănescu, medic veterinar.

Amenzile date de polițiști par să-i fi speriat pe unii șoferi care pleacă în concediu cu animalul de companie.

Doar în luna iunie, cea mai mare platformă de vânzări online din România a înregistrat o creştere de 25% a vânzărilor de sisteme de siguranţă auto pentru animale şi de 20% la cuştile de transport.