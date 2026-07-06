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Grindeanu explică de ce nu a primit mandatul de premier. Condiția impusă de Nicușor Dan

Grindeanu explică de ce nu a primit mandatul de premier. Condiția impusă de Nicușor Dan Întâlnirea președintelui Dan cu liderii PSD, București, România - 18 mai 2026 - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 06.07.2026, 17:59 | Modificat la 06.07.2026, 17:59

Sorin Grindeanu a explicat de ce președintele Nicușor Dan nu l-a desemnat premier. Liderul PSD spune că partidele nu au demonstrat că pot asigura cele 233 de voturi necesare învestirii unui nou Guvern. Liderul social-democrat afirmă că șeful statului va face o nominalizare abia în momentul în care va exista o majoritate parlamentară clară. 

„Președintele a explicat de ce nu pronunță un nume, fie Sorin Grindeanu, fie altul (…), pentru că nimeni n-a ajuns să arate că există o majoritate de 233 de voturi. A spus președintele că face o nominalizare atunci când există această majoritate”, a afirmat Grindeanu la Digi24.

Social-democratul a respins criticile potrivit cărora formațiunea ar fi provocat criza politică pentru a reveni la guvernare. Grindeanu a adus în discuție faptul că PSD a anunțat încă de la sfârșitul anului trecut că va evalua dacă va mai rămâne sau nu la guvernare.

„Să o luăm cu începutul. Partidul Social-Democrat a anunțat încă de la începutul lunii decembrie (2025 – n.r.) că intrăm într-o perioadă de analiză a participării noastre la guvernare și că vom termina acea analiză odată cu bugetul. Atunci când a venit bugetul, vă aduc aminte că noi fiind în această perioadă de evaluare – și e dreptul nostru să facem acest lucru, toată lumea știind că facem această evaluare a guvernării – la buget a fost acea încrâncenare legată de pachetul de solidaritate, pe care doar printr-o acțiune de blocare, dusă la extrem în Parlament, am reușit să impunem acel pachet de solidaritate”, a explicat Grindeanu.

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Ieșirea de la guvernare, validată printr-un vot intern

Președintele PSD a precizat că decizia privind ieșirea de la guvernare a fost validată printr-un vot intern, în urma căruia aproximativ 98% dintre participanți au considerat că PSD nu mai poate continua în aceeași formulă guvernamentală.

În plus, Grindeanu a continuat spunând că toate etapele acestui proces au fost desfășurate transparent și au avut la bază concluzia că „România merge într-o direcție greșită”.

Totodată, liderul social-democrat a reiterat faptul că PSD nu a urmărit formarea unei alte majorități parlamentare împreună cu AUR, în urma moțiunii de cenzură, prin care Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis.

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„Noi nu vrem să mergem într-o altă majoritate, nu ne împingeți într-o majoritate cu AUR, fiindcă nu facem acest lucru. Rămânem în opoziție, nu e niciun fel de problemă”, a declarat acesta.

Grindeanu a adăugat că PSD este dispus să își asume din nou guvernarea, dacă va beneficia de susținerea necesară în Parlament.

„PSD-ul își asumă guvernarea, votați-ne și intrăm în această acțiune, în acest proces”, a conchis Grindeanu.

Redactia Observator
Redactia Observator
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