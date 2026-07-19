Moartea a venit într-o secundă pentru o întreagă familie din Rusia. Patru persoane, dintre care doi copii, au pierit după ce maşina în care se aflau s-a izbit violent de un TIR.

Accidentul s-a produs la kilometrul 56 al șoselei Tambov–Penza, în regiunea Tambov, potrivit Inspectoratului Rutier regional. Momentul a fost surprins de o cameră de bord.

Au murit pe loc

Conform informațiilor preliminare, femeia aflată la volanul unui BMW X5 a încercat să efectueze o depășire, însă a pierdut controlul autoturismului. Ulterior, mașina s-a ciocnit cu un camion.

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„În urma accidentului rutier, șoferița și cei trei pasageri ai autoturismului BMW X5, printre care doi copii, au murit la fața locului”, a transmis Parchetul.

Inspectoratul Rutier a precizat că în autoturism se afla o familie. Și-au pierdut viața un bărbat născut în 1981, o femeie născută în 1985 și doi copii minori de 10 şi 13 ani. Șoferul camionului nu a fost rănit.

Autoritățile încearcă să stabilească toate circumstanțele și cauzele exacte ale accidentului.

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