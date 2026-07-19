Concertul lui Bad Bunny din Milano, afectat de o furtună violentă. 80.000 de spectatori au fost evacuaţi

O furtună violentă cu grindină, care s-a abătut în cursul serii asupra orașului Milano, a afectat și concertul artistului portorican Bad Bunny. Pompierii au evacuat miile de persoane venite la cel de-al doilea concert al artistului, organizat la hipodromul San Siro.

Potrivit pompierilor, mai mulți spectatori au fost răniți după ce au fost loviți în zona capului de bucăți mari de grindină. Aceștia au primit îngrijiri din partea echipajelor medicale de urgență.

Concertul a fost suspendat, iar arena a rămas sub supravegherea organizatorilor și a forțelor de ordine, scrie Rainews.

80.000 de spectatori la concert

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Evenimentul de la Hipodromul Snai La Maura din Milano era a doua și ultima reprezentație programată în oraș în cadrul turneului „Debí tirar más fotos World Tour”. Milano a fost singura oprire din Italia a turneului starului portorican.

Primul concert, desfășurat cu o seară înainte, fusese sold-out și a fost urmărit de aproximativ 80.000 de persoane.

Într-un prim anunț transmis prin difuzoare, organizatorii le-au cerut spectatorilor să rămână pe loc, în speranța că furtuna se va îndepărta.

Pe măsură ce vremea s-a înrăutățit, autoritățile au decis evacuarea zonei și le-au cerut participanților să se îndrepte spre ieșirile de urgență.

Stația de metrou Uruguay a fost închisă mai devreme pentru a facilita gestionarea situației de urgență și a fluxului mare de persoane.

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