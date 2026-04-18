Imagini de-a dreptul emoţionante surprinse în timpul turneului Papei Leon în Africa! O fetiţă din Camerun a venit în grabă să îl îmbrăţişeze pe suveranul pontif.

Papa nu a ezitat: a luat-o în braţe şi a binecuvânat-o pe cea mică. În oraşul Douala, peste 100.000 de persoane au asistat o la slujbă prezidată de pontif.

Papa le-a transmis tinerilor să reziste tentaţiei corupţiei şi violenţelor şi să nu se lase descurajaţi de lipsuri. Suveranul pontif a avertizat şi asupra utilizării inteligenţei artificiale în alimentarea conflictelor şi fricii.

