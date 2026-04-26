Focuri de armă au întrerupt cina corespondenților de la Casa Albă, iar președintele Donald Trump a fost evacuat de urgență de pe scenă, în timp ce un suspect a fost reținut de autorități. Individul are 31 de ani, potrivit CNN . Donald Trump a publicat pe Truth Social o imagine cu momentul în care a fost prins de Secret Service.

Cine este suspectul care a tras cu arma la cina corespondenților de la Casa Albă

Individul înarmat reținut la cina corespondenților de la Casa Albă a fost identificat drept Cole Tomas Allen, un profesor și dezvoltator de jocuri video din California în vârstă de 31 de ani, au declarat pentru CNN surse apropiate anchetei.

Suspectul, aflat acum în custodia autorităților, va fi acuzat de folosirea unei arme de foc în timpul comiterii unei infracțiuni violente și de agresarea unui ofițer federal cu o armă periculoasă, a declarat procurorul federal pentru Districtul Columbia, Jeanine Pirro. Potrivit unor oficiali citați de CNN, este vorba despre un bărbat de 31 de ani din California.

Jurnalistul Wolf Blitzer se afla în afara sălii de bal de la Washington Hilton când a văzut un atacator deschizând focul la doar câțiva metri distanță. El a fost printre zecile de participanți care s-au adăpostit în timp ce forțele de ordine au intervenit masiv. Un agent al Serviciului Secret al SUA a fost împușcat în echipamentul de protecție și a fost transportat la spital, potrivit surselor.

Articolul continuă după reclamă

Președintele american a declarat că un suspect "înarmat cu mai multe arme" a forțat un punct de control de securitate înainte ca focurile de armă să fie trase la evenimentul White House Correspondents’ Dinner, desfășurat în această seară la Washington, DC. Trump a fost evacuat rapid de pe scenă, iar el și membrii cabinetului sunt în afara oricărui pericol.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord cu eliminarea bonusurilor în instituțiile de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰